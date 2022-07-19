Путин стимулирует конкуренцию в кремле, потому что тогда невозможен мятеж, - экс-депутат госдумы Пономарев
Президент России Владимир Путин умрет на своем посту
Об этом заявил российский оппозиционный политик Илья Пономарев в эфире Эспрессо.
"Путин давно устал и он об этом неоднократно говорил сам. Он просто боится сейчас куда-то уйти с этой должности и очень озабочен своим наследием, своей ролью в истории, которая будет признана другой россиянами. Поэтому я считаю, что он сейчас никуда не собирается. Он не может пойти до того, как победит Украину, а мы понимаем, что это невозможно вообще, поэтому я считаю, что он умрет в этой должности", - сказал он.
По мнению политика, его окружение тоже размышляет об этом и они на всякий случай что-то делают, чтобы стать главными в очереди на должность.
"Путин за всем этим наблюдает – он очень доволен, что есть конкуренция, потому что пока она продолжается – невозможен мятеж. Конкуренты сдадут других, поэтому он даже стимулирует эту конкуренцию и борьбу за власть, потому что она является залогом его собственной безопасности", – подытожил Пономарев.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
36.1
Покупка 36.1Продажа 37.07
-
EUR
Покупка 36.18Продажа 37.38
- Актуальное
- Важное