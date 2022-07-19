Путин стимулирует конкуренцию в кремле, потому что тогда невозможен мятеж, - экс-депутат госдумы Пономарев

Об этом заявил российский оппозиционный политик Илья Пономарев в эфире Эспрессо.

"Путин давно устал и он об этом неоднократно говорил сам. Он просто боится сейчас куда-то уйти с этой должности и очень озабочен своим наследием, своей ролью в истории, которая будет признана другой россиянами. Поэтому я считаю, что он сейчас никуда не собирается. Он не может пойти до того, как победит Украину, а мы понимаем, что это невозможно вообще, поэтому я считаю, что он умрет в этой должности", - сказал он.

По мнению политика, его окружение тоже размышляет об этом и они на всякий случай что-то делают, чтобы стать главными в очереди на должность.

"Путин за всем этим наблюдает – он очень доволен, что есть конкуренция, потому что пока она продолжается – невозможен мятеж. Конкуренты сдадут других, поэтому он даже стимулирует эту конкуренцию и борьбу за власть, потому что она является залогом его собственной безопасности", – подытожил Пономарев.