Путин ставит цель Лукашенко: оттянуть украинские силы до границ с Беларусью, - Портников

Публицист высказал такое мнение в эфире телеканала "Еспресо".

"Первый план Путина – выйти на административные границы Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей, чтобы включить их в состав РФ. Далее поставить всех перед фактом, что это тоже самое как Крым. Но для этого нужно, чтобы не было долгого сопротивления. Сейчас может быть такая же ситуация с Лисичанском, как в Северодонецке. Это значит, что Россия с начала войны не вышла ни на одну административную границу украинских областей. А по российской конституции нельзя присоединять территории других государств, поэтому каждая область должна провозгласить о своей независимости", – отметил Портников.

Журналист добавил, что по кремлевским замыслам нужно оттянуть украинские силы, чтобы облегчить себе задачу.

"Следующий план - это Николаевская и Одесская области с выходом на границы Приднестровья и оккупация Молдовы. Возможно, в этот план входит и Харьковская область. Этот спланированный вариант должен был давно состояться, но он не происходит. Они считают, что надо оттянуть украинские силы , чтобы облегчить себе задачу. На Север должны прийти белорусы не для того, чтобы завоевать Север. Кстати, Путин может и не ставить такую цель перед Лукашенко. Путин ставит цель – оттянуть украинские силы", – отметил Виталий Портников.