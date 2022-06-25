Путин ставит цель Лукашенко: оттянуть украинские силы до границ с Беларусью, - Портников
Журналист Виталий Портников считает, что у России есть необходимость в готовности белорусской армии к наступлению на Западе и Севере Украины с целью отвлечения части украинских сил от Востока и Юга
Публицист высказал такое мнение в эфире телеканала "Еспресо".
"Первый план Путина – выйти на административные границы Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей, чтобы включить их в состав РФ. Далее поставить всех перед фактом, что это тоже самое как Крым. Но для этого нужно, чтобы не было долгого сопротивления. Сейчас может быть такая же ситуация с Лисичанском, как в Северодонецке. Это значит, что Россия с начала войны не вышла ни на одну административную границу украинских областей. А по российской конституции нельзя присоединять территории других государств, поэтому каждая область должна провозгласить о своей независимости", – отметил Портников.
Журналист добавил, что по кремлевским замыслам нужно оттянуть украинские силы, чтобы облегчить себе задачу.
"Следующий план - это Николаевская и Одесская области с выходом на границы Приднестровья и оккупация Молдовы. Возможно, в этот план входит и Харьковская область. Этот спланированный вариант должен был давно состояться, но он не происходит. Они считают, что надо оттянуть украинские силы , чтобы облегчить себе задачу. На Север должны прийти белорусы не для того, чтобы завоевать Север. Кстати, Путин может и не ставить такую цель перед Лукашенко. Путин ставит цель – оттянуть украинские силы", – отметил Виталий Портников.
- Лукашенко в России упомянул об СССР и анонсировал разговор с Путиным о серьезных проблемах
- В ночь на 25 июня российские самолеты выпустили по меньшей мере 20 ракет с белорусско-украинской границы
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
34.37
Покупка 34.37Продажа 35.11
-
EUR
Покупка 35.94Продажа 37.03
- Актуальное
- Важное