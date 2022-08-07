Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Путин сейчас младший партнер. Никакой антизападной коалиции создано не будет. Будет ряд двух-трехсторонних союзов, но Россия проиграет от этого в перспективе условных пяти лет. Путин сейчас является вторичным, младшим партнером и Турции, и Ирана, и тем более Китая", - подчеркнул Денисенко.

Советник министра МВД также добавил, что Путин хочет превратить Турцию в логистический хаб.

"На встрече с Эрдоганом у Путина доминантной проблемой было превращение Турции в логистический хаб по обеспечению России товарами серого экспорта и санкционными товарами. Россия и Турция выложили все карты на стол. Эрдоган сказал, что он подумает в этом направлении, а параллельно он будет думать, что взять с РФ за эту услугу", - заметил Денисенко.

5 августа на переговорах Путин и Эрдоган договорились о переходе Турции на частичную оплату российского газа в рублях.

Лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган после встречи с российским диктатором Владимиром Путиным заявил, что война РФ против Украины будет урегулирована за столом переговоров

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