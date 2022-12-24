Путин стал больше беспокоиться о своем имидже в России, - ISW

Об этом говорится на сайте Института изучения войны (ISW).

Эксперты отмечают, что президент России Владимир Путин стал чаще выступать в российских городах и делает туманные заявления о вторжении в Украину. В ISW напомнили: в течение 10 месяцев полномасштабного вторжения публичная активность главы РФ отсутствовала.

По данным Института, 23 декабря Путин посетил КБ приборостроения в Тульской области, производящее вооружение. Как сообщается, в тот же день он планировал посетить Уралвагонзавод в Нижнем Тагиле, однако в последнюю минуту мероприятие было отменено.

"Такие выступления, вероятно, являются частью усилий Кремля представить Путина как лидера военного времени, чей нарратив - господствующий во внутреннем информационном пространстве. Ведь Россия вступает во второй год войны. Путин постоянно полагался на личные выступления на протяжении всего своего правления, что помогло ему создать образ всевидящего и неизменного правителя", - отчитывались аналитики.

Также утверждается, что, возможно, Владимир Путин пытается создать благоприятные условия в информационном пространстве в преддверии следующих президентских выборов в России в начале 2024 года.

Напомним, 12 декабря спикер президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин отменил крупную итоговую пресс-конференцию.

Днем позже британская разведка объяснила , почему Путин отказался от ежегодной пресс-конференции: российский диктатор отменил выступление с итогами года, чтобы лишний раз не отвечать на вопрос о войне РФ против Украины.

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