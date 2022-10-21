Об этом сообщает Anadolu .

"Турция не теряет надежды на диалог между лидерами РФ и Украины. Обе стороны сегодня несут тяжелые потери. Уверен, что проигравшей стороны в мире не будет", - сказал Эрдоган.

По словам турецкого президента, "Путин сейчас гораздо мягче и более открыт к переговорам, чем раньше", а во время вчерашних переговоров с Зеленским он почувствовал, что "у него тоже нет такой блокировки и что он тоже выступает за разрешение этого вопроса" .

Эрдоган надеется "объединить двух лидеров".

"Послушав обоих лидеров, мы увидим, насколько далеко они могут завести телефонную дипломатию, которую мы проведем в ближайшие дни… Мы надеемся, что мы продолжим путь к миру, объединив двух лидеров. Потому что обе стороны несут серьезные потери. Я верю, что с миром не будет проигравших", - добавил он.

8 октября Ибрагим Калин заявил, что Владимир Путин требует от Запада большого соглашения, которое бы зафиксировало "новые реалии" в мире.

13 октября Путин предложил поставлять газ в Европу через Турцию. По его словам, транзит газа из "Северных потоков" можно переместить, создав самый большой хаб в Турции. Москва, по мнению Путина, может сделать поставки газа через Черное море основным маршрутом поставки топлива.

19 октября Эрдоган заявил о договоренности с Путиным о создании в Турции "газового хаба".

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