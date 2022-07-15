Путин срочно созывает совет безопасности РФ

Об этом сообщает российское пропагандистское агентство ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря главы кремля Дмитрия Пескова.

"В пятницу президент проведет в середине дня или во второй половине дня - там будет зависеть от других мер - оперативное совещание с постоянными членами Совбеза", - сказал Песков.

15 июля в МО России соврали об ударе по гражданским в Виннице.

Утром 14 июля захватчики атаковали ракетами Винницу. Российскими ракетами также было повреждено 55 зданий и 40 автомобилей.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb