Путин срочно созывает совет безопасности РФ
Президент России проведет 15 июля оперативное совещание с постоянными членами совбеза России
Об этом сообщает российское пропагандистское агентство ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря главы кремля Дмитрия Пескова.
"В пятницу президент проведет в середине дня или во второй половине дня - там будет зависеть от других мер - оперативное совещание с постоянными членами Совбеза", - сказал Песков.
- 15 июля в МО России соврали об ударе по гражданским в Виннице.
- Утром 14 июля захватчики атаковали ракетами Винницу. Российскими ракетами также было повреждено 55 зданий и 40 автомобилей.
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