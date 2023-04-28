Путин среди них: в Молдове появился "черный список" россиян, запретившим въезд в страну
Правительство Молдовы разработало "черный список" россиян, которым запретили въезд в страну из-за поддержки агрессии РФ против Украины
Об этом заявил премьер-министр Молдовы Дорин Речан, передает NewsMaker.
В такой список вошли чиновники и популярные артисты, которые пропагандируют и поддерживают войну России против Украины. Среди них – Владимир Путин, Игорь Чайка и Филипп Киркоров.
"У нас длинный список, и всех людей из него мы будем отправлять домой. РФ не может указывать нам, что мы должны или можем делать. Республика Молдова свободная и суверенная страна. Каждый должен знать свое место", - подчеркнул премьер.
Речан также отметил, что "черный список" до сих пор не был обнародован, но политические деятели и вошедшие в него артисты знают об этом.
В правительстве предполагают, что разместят список в открытом доступе.
- Ранее Молдова присоединилась к группе по созданию спецтрибунала для РФ, став таким образом 35 государством в ней.
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