Об этом заявил премьер-министр Молдовы Дорин Речан, передает NewsMaker.

В такой список вошли чиновники и популярные артисты, которые пропагандируют и поддерживают войну России против Украины. Среди них – Владимир Путин, Игорь Чайка и Филипп Киркоров.

"У нас длинный список, и всех людей из него мы будем отправлять домой. РФ не может указывать нам, что мы должны или можем делать. Республика Молдова свободная и суверенная страна. Каждый должен знать свое место", - подчеркнул премьер.

Речан также отметил, что "черный список" до сих пор не был обнародован, но политические деятели и вошедшие в него артисты знают об этом.

В правительстве предполагают, что разместят список в открытом доступе.