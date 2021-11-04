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Путин спрашивал о возможности вступления РФ в НАТО в обход процедур, – экс-генсек Альянса

4 ноября, 2021 четверг
20:03
Мир

Президент России Владимир Путин после прихода к власти интересовался возможностью вступления его страны в Североатлантический альянс

Об этом рассказал бывший генеральный секретарь НАТО Джордж Робертсон, сообщает The Guardian.

По словам экс-генсека Альянса, Путин спрашивал о возможности присоединения России к НАТО, но без прохождения обычного процесса подачи заявки - он ожидал, что НАТО пригласит Россию присоединиться.

Робертсон сказал, что Путин во время первой встречи дал понять, что хочет, чтобы Россия была частью Западной Европы.

"Они хотели быть частью того безопасного, стабильного преуспевающего Запада, которым в то время Россия не была", - сказал Робертсон.

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Однако, по словам экс-генсека Альянса, Путин не хотел, чтобы Россия "стояла в очереди со странами", которые, по мнению российского лидера, "не имеют значения".

"Путин сказал: "Когда вы собираетесь пригласить нас присоединиться к НАТО?" - рассказал Робертсон.

Тогдашний генсек ответил, что Альянс не приглашает новых членов - они подают заявку на вступление.

"Ну, мы не стоим в очереди со многими странами, не имеющими значения", - сказал Путин.

Кроме того, незадолго до инаугурации Путин сказал Дэвиду Фросту в интервью BBC, что не исключает вступления в НАТО, "если и когда взгляды России будут учитываться как взгляды равноправного партнера".

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