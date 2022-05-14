Путин созывает встречу с Лукашенко и другими лидерами ОДКБ
16 мая в Москве состоится встреча лидеров Организации договора о коллективной безопасности
Об этом сообщает белорусское государственное информационное агентство Белта.
Встреча лидеров ОДКБ состоится 16 мая в Москве. Она будет посвящена 30-летию подписания договора о коллективной безопасности и 20-летию создания организации.
В пресс-службе самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко отметили, что участники планируют обсудить вопросы нынешней обстановки в регионе и мире и "меры совместного реагирования на возникающие разноплановые вызовы и угрозы".
Кроме того, Александр Лукашенко проведет двусторонние переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным. В Минске анонсировали, что одной из главных тем беседы станут вопросы "развития кооперации и совместная работа по импортозамещению".
Членами ОДКБ являются Беларусь, Армения, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан.
- 4 марта секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Владимир Путин хочет втянуть в войну против Украины страны - участницы ОДКБ.
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