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Путин созывает встречу с Лукашенко и другими лидерами ОДКБ

14 мая, 2022 суббота
11:36
Мир

16 мая в Москве состоится встреча лидеров Организации договора о коллективной безопасности

Об этом сообщает белорусское государственное информационное агентство Белта.

Встреча лидеров ОДКБ состоится 16 мая в Москве. Она будет посвящена 30-летию подписания договора о коллективной безопасности и 20-летию создания организации.

В пресс-службе самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко отметили, что участники планируют обсудить вопросы нынешней обстановки в регионе и мире и "меры совместного реагирования на возникающие разноплановые вызовы и угрозы".

Кроме того, Александр Лукашенко проведет двусторонние переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным. В Минске анонсировали, что одной из главных тем беседы станут вопросы "развития кооперации и совместная работа по импортозамещению".

Членами ОДКБ являются Беларусь, Армения, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан.

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Россия
Белорусь
Владимир Путин
Александр Лукашенко
Армения
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