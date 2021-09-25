Путин создал Россию, чтобы жрать своих соседей, - Сенцов

Об этом украинский кинорежиссер, писатель и бывший политзаключенный, который 5 лет просидел в российской тюрьме, заявил во время пребывания в Виннице, рассказывает Еспресо.TV .



"Нам надо быть активными в борьбе с Россией. Не надо ждать, что с Путиным можно вести переговоры о деоккупации Крыма. Это как с крокодилом договариваться, чтобы он не жрал антилоп, которые рядом бегают. ... Путин создал Россию, чтобы жрать своих соседей, Украина в первую очередь - потому что мы самые свободные ", - цитирует режиссера винницкий портал Vежа .



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Украина, подчеркнул Олег Сенцов, является для Путина целью номер один.



"Почему Путин хочет казнить Украину, как независимое государство? Потому что он понимает, что если Украина станет независимой, свободной и сильной, (российский народ - ред.) тоже посмотрит на это и может восстать", - отметил писатель.





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