Путин создал предпосылки гауляйтерам совершать военные преступления, - полковник ВСУ Селезнев
Военный эксперт полковник Вооруженных Сил Украины Владислав Селезнев отметил, что оккупанты отныне могут официально проводить принудительную эвакуацию людей на временно оккупированных территориях
Такое мнение он высказал в эфире программы "Вердикт с Сергеем Руденко" на телеканале "Еспресо".
"Путин решением ввести военное положение на временно оккупированных территориях дает возможность гауляйтерам, представителям оккупационных властей действовать по своему усмотрению, чтобы реализовать задачи по усилению оборонных возможностей оккупантов на территории этих областей Украины", - пояснил Селезнев.
По словам военного эксперта, отныне оккупанты имеют право официально изымать имущество, автомобильную технику и другие вещи.
"Российские оккупанты отныне могут официально проводить принудительную эвакуацию, а фактически депортацию жителей нашей страны, находящихся на оккупированных территориях. То есть российский глава создал предпосылки для создания очередных военных преступлений", - добавил Селезнев.
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