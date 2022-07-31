Путин создал политическую нацию россиян с лицом зверя, - Портников

Публицист поделился деталями в программе "Субботний политклуб" на телеканале "Еспресо".

"Путин создал политическую нацию - русский - с лицом зверя. Путин делает все возможное, чтобы превратить представителей национальных меньшинств России в чудовищ. Это факт. Люди разных национальностей совершают преступления на территории Украины. Я не считаю этих людей, которые совершают преступные действия против украинцев , бурятами, калмыками, или кем-то еще. Они все россияне", - отметил Портников.

Журналист добавил, что все народы на территории РФ в той или иной степени считают себя русскими.

"Я когда-то разговаривал с российским историком Юрием Пивоваровым, который сказал, что для создания политической нации в России все должны считать себя русскими. Недавно был пропагандистский ролик, где шли люди и говорили: я - азербайджанец, я - армянка, я - еврейка, и потом: мы – россияне", - заметил Виталий Портников.

27 июля советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк написал в твиттере, что Путин использует войну против Украины как способ умышленного этноцида народов России.

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