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Путин создал политическую нацию россиян с лицом зверя, - Портников

31 июля, 2022 воскресенье
13:07
Мир Виталий Портников

Журналист Виталий Портников считает, что президент страны-агрессорки России Владимир Путин создал политическую нацию россиян с лицом зверя, ведь преступления в Украине совершают не бурить, калмыки или хакасы, а именно россияне

Публицист поделился деталями в программе "Субботний политклуб" на телеканале "Еспресо".

"Путин создал политическую нацию - русский - с лицом зверя. Путин делает все возможное, чтобы превратить представителей национальных меньшинств России в чудовищ. Это факт. Люди разных национальностей совершают преступления на территории Украины. Я не считаю этих людей, которые совершают преступные действия против украинцев , бурятами, калмыками, или кем-то еще. Они все россияне", - отметил Портников.

Журналист добавил, что все народы на территории РФ в той или иной степени считают себя русскими.

"Я когда-то разговаривал с российским историком Юрием Пивоваровым, который сказал, что для создания политической нации в России все должны считать себя русскими. Недавно был пропагандистский ролик, где шли люди и говорили: я - азербайджанец, я - армянка, я - еврейка, и потом: мы – россияне", - заметил Виталий Портников.

  • 27 июля советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк написал в твиттере, что Путин использует войну против Украины как способ умышленного этноцида народов России.

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