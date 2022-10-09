8 октября президент Путин создал новый штаб управления войной — командование Объединенной группировкой ВС РФ в Украине, возглавляемое генералом армии Сергеем Суровикиным.

Что такое новый штаб?

С начала войны управление было в руках начальника Генштаба Валерия Герасимова. Назначение Суровикина означает недовольство Путиным действиями Генштаба и попытку реализовать новую стратегию для достижения победы.

Путин создал открытый конфликт в российском военном руководстве, потому что теперь Суровикину придется разграничивать с Герасимовым свои полномочия и выяснять, кто за что отвечает в разгар битвы.

Такое решение Путина фактически разрушает военную вертикаль управления, но логика здесь не профессиональная, а феодальная. Путин создает конкуренцию, потому что назначение Суровикина поддержали его фавориты — командиры частных армий Рамзан Кадыров и Евгений Пригожин, которые недавно раскритиковали Герасимова, потому что им нужен командующий войной, который зависит от них больше, чем от Герасимова.

Каков опыт Суровикина?

Он стал знаменитым из-за одного поступка — когда командовал батальоном Таманской дивизии, который во время мятежа ГКЧП в 1991 году был направлен для блокирования центра Москвы. Во время движения его колонну заблокировали протестующие россияне, но Суровикин продолжил движение, произведя несколько упреждающих выстрелов, а его солдаты произвели выстрелы на поражение. Одного протестующего раздавил БМП, двое погибли от выстрелов, их торжественно похоронили как героев демократии. Суровикина отдали под суд, но его оправдал сам Ельцин, потому что командиры, способные стрелять ради приказа в собственный народ, руководителям РФ нужны. Суровикин из-за этой драмы стал популярным во власти, и быстро делал карьеру.

Командира следует оценивать по его боевому опыту. У Суровикина опыт такой:

1995 – 2000 гг. – Таджикистан – командир батальона, полка, начштаба 201-й дивизии. Активные боевые действия в стране завершились в 1993-м, поэтому серьезный опыт хотя бы партизанской войны Суровикин не получил.

2002-2004 гг. – командир 34-й дивизии в Екатеринбурге, боевых действий там не было. Но ушел с поста после громкого скандала — в кабинете Суровикина на его глазах после проверки застрелился его подчиненный — полковник А.Штакал.

2004-2005 гг — командир 42-й дивизии в Чечне. В этот период активные боевые действия завершились, фактически Суровикин войны в Чечне избежал.

2017 – командующий российскими войсками в Сирии. В то время Сирия была разделена на зоны влияния США и Турции. А в помощь Асаду в Сирию пришла иранская армия. Россия вместе с иранцами помогла режиму Асада захватить то, что войска НАТО не взяли под свой контроль, и уничтожить сопротивление примитивно вооруженных повстанцев-суннитов тяжелым вооружением. Это было объявлено победой России, хотя сопротивление Асаду в Сирии продолжается, и режим держится исключительно силами русской и иранской армий. Путин назвал Суровикина победителем и дал звезду Героя РФ.

2017 – 2019 гг. – Суровикин назначен на должность главнокомандующего Воздушно-космическими силами РФ. Суровикин всю жизнь служил в сухопутных войсках, и его назначение в ПКС выглядело как курьез, ведь понятно, что он был совершенно некомпетентен. Но симпатия Путина в РФ важнее профессионализма.

2019 - Суровикина снимают наконец с должности командующего ПКС, и снова направляют командовать в Сирию, где он вроде как победил. Опыт Сирии, очевидно, очень специфичен. Отсутствие какого-либо организованного сопротивления, локальные действия против маленьких отрядов повстанцев, наличие расходной дешевой пехоты типа мобилизованных Асадов, иранцев и наемников "Вагнера". Но за Сирию в 2021 году Суровикин получает звание генерала армии.

2022 г. - По данным российских источников, в начале войны именно Суровикин командовал российской группировкой, которая имела задачу окружить Киев. Как известно, наступление на Киев обернулось поражением российской армии. Затем Суровикин командовал Южной группой войск, действовавшей в Луганской области, наступая на район Лисичанска с юга, от Бахмута. Минобороны РФ заявило, что именно войска под командованием Суровикина оцепили украинские войска в районе Золото-Горное. Из оцепления всем украинским подразделениям удалось вырваться с минимальными потерями, разгромить наши войска Суровикину не удалось.

Выводы:

Во время боев под Киевом и Лисичанском российское командование было характерно исключительно целеустремленностью и упрямством при отсутствии понимания возможностей своих войск и противника, неадекватных тактических решениях и слабой ситуационной осведомленности. Поэтому предназначение Суровикина не приведет к усилению качества управления русских войск.

Но Суровикин будет пытаться внедрять изменения в организации, подготовке войск и тактике применения и пытаться создавать мотивацию путем жесткой дисциплины.

Суровикин, конечно, захочет показать Путину, что в отличие от Герасимова он способен перехватить стратегическую и тактическую инициативу в войне. Поэтому сейчас Суровикин будет использовать мобилизацию для резкого увеличения численности войск первой линии, создания оперативных резервов, организации более плотной обороны и подготовки наступательных операций. Значительно усилятся оружием и боеприпасами частные армии Кадырова и Пригожина, которые стали союзниками Суровикина, и которые используют ситуацию, чтобы расширить численность своих войск и зоны ответственности. Будут приниматься меры по усилению дисциплины, чтобы уменьшить высокий процент дезертиров и уклоняющихся от войны.

Нас ожидают продолжительные и жестокие бои. Российская армия будет сейчас готовиться к активным наступательным действиям.

Если Суровикин одержит какую-нибудь победу в ближайшее время, он сможет претендовать на замещение Герасимова. Поэтому высока вероятность, что сейчас Суровикин усилит наступление в районе Бахмута и Авдеевки, чтобы отчитаться, что его назначение сразу принесло значительные успехи. В этих местах россияне медленно продвигаются, и они постараются захватить значительный населенный пункт.

Путин продолжает тасовать бревно русских генералов, которые будут пытаться выполнить массами мобилизованной армии с месячной подготовкой то, что не смогла сделать профессиональная армия, которую готовили многие годы.

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Об авторе: Юрий Бутусов, журналист, воин ВСУ.

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