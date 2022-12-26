Путин создал для Медведева новую должность в военно-промышленной комиссии РФ
В понедельник, 26 декабря, стало известно, что Владимир Путин создал должность первого заместителя военно-промышленной комиссии России
Об этом сообщают пропагандистские СМИ.
Согласно указу, ее займет Дмитрий Медведев. Возглавляет комиссию непосредственно президент РФ.
"Путин создал новую должность своего первого заместителя в военно-промышленной комиссии РФ, из указа следует, что ее занимает Медведев", - говорится в сообщении.
Военно-промышленная комиссия РФ – постоянный орган, образованный в целях организации государственной политики в сфере оборонно-промышленного комплекса, военно-технического обеспечения, безопасности и деятельности.
- Недавно аналитики Института изучения войны объяснили, почему президент РФ чаще появляется на публике. Одна из причин – Путин стал больше думать о своей популярности и имидже в России.
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