Путин: создается впечатление, что в Украине готовят третью военную операцию
Президент РФ Владимир Путин подозревает, что в Украине готовится третья военная операция
Об этом он заявил на пресс-конференции 23 декабря.
"Возьмем кризис, который сейчас развивается. Дважды украинские власти предприняли попытку с помощью силы решить вопрос на Донбассе, дважды, хотя уговаривали не делать этого. Я вот лично уговаривал Порошенко: только не военная операция! Да, да - и начал. Результат: оцепление , потери и Минские договоренности. Они хороши или нет? Я считаю, что они единственно возможны. Так проблема в чем - не хотят выполнять", - сказал Путин.
По его словам, Украина законом о языке "выдавливает русских и русскоязычное население с их исторической территории". Он раскритиковал закон о переходном периоде и сказал, что противоречит Минским договоренностям.
"Провели через Венецианскую комиссию. Ну как нам на это реагировать? Ну ладно, эта внутриполитическая составляющая. Теперь нам говорят: война, война, война. Это производит впечатление, что может готовить третью военную операцию. И нас заранее предупреждают: не вмешивайтесь, не защищайте этих людей. Вмешаетесь и будете защищать - такие-то и такие новые санкции будут следовать. И готовиться, может, к этому?", - отметил президент РФ.
По его мнению, Украина хочет создать "Антироссию с постоянной накачкой современным оружием, с промывкой мозгов населения".
"Вы представляете, как Россия должна жить в исторической перспективе дальше? Все время с оглядкой - что там происходит, какие новые системы вооружения поставлены. А затем под прикрытием этих новых систем вооружения толкнуть радикалов на решение вопроса на Донбассе вооруженным путем. Кстати, Крымскую платформу зачем поддержали?Если в кулуарах говорят, ну хорошо, с Крымом все - нет, толкают это и туда тоже.Ну мы же должны думать об обеспечении своей безопасности даже не на этот день и не на следующую неделю, а на ближайшую перспективу.Как Россия должна с этим жить?Все время с оглядкой - что же там будет и когда "долбнут"?" – добавил Путин.
- Напомним, Президент РФ Владимир Путин заявил, что возможное вторжение в Украину будет зависеть от того, примет ли Запад требования Москвы о нерасширении НАТО на восток.
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