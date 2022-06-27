Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"В Беларуси прекрасно понимают, что это опасное обострение конфликта, в который Путин желает втянуть Лукашенко и Беларусь. Лукашенко выполняет все прихоти Путина, только воздерживается от участия белорусских военных в атаках на Украину. Но позволяет российским самолетам с территории Беларуси запускать ракеты по украинским городам". Россия передала Беларуси дополнительные средства поражения, но оружие не будет принадлежать Беларуси. Это для того чтобы зафиксировать и нормализовать российские базы. Путин хочет, чтобы это выглядело как белорусское. На самом деле их будут обслуживать и использовать российские войска", - пояснил Калиновский.

Также журналист добавил, что ядерное оружие – это страшная перспектива.

"Лукашенко в руках Путина выполняет роль, которую ему отвел Кремль. Угрозы по ядерному оружию - это поднятие ставок, чтобы запугать Запад, Украину и Литву. Без Беларуси Россия ничего не сможет сделать против Польши и Литвы", - подчеркнул Калиновский.

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