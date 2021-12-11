Путин создает искусственную конфронтацию, чтобы предотвратить внутреннюю дестабилизацию в России, - Портников

Журналист высказал такое мнение в программе "Вечер с Николаем Княжицким" на Еспресо.TV.

"Честно говоря, в эти дни я был удивлен не переговорами Путина с Байденом, а разговором президента России с кинорежиссером Александром Сокуровым. Режиссер говорил, что надо думать, что делать с Кавказом, что там люди не развиваются, что в случае, если кто-то не хочет быть с россиянами, может, им стоит уйти. Это были эдакие рефлексии русского интеллигента. Меня здесь не Сокуров заинтересовал, а занервничавший Путин, который начал говорить: вы хотите превратить Россию в Московию, ясно, в НАТО тоже этого желают”, - отметил Портников.

Публицист предположил, что внутриполитическая ситуация в Российской Федерации не так стабильна, как это кажется на первый взгляд.

“Я был убежден, что центробежные процессы в России контролируются авторитарным режимом, что национальный вопрос, особенно после 2-й чеченской войны находится под контролем "ЧК". Иначе говоря, есть такая модель делегирования возможностей государственным баронам, как в Чечне либо других кавказских республиках, и ситуация решена. Как видим, с точки зрения Путина, не решена. Он явно нервничает по поводу стабильности в своей стране. И это также позволяет сказать, что мы не очень понимаем, что там действительно происходит”, - заметил Портников.

Журналист подчеркнул, что реальной социологии и понимания подлинной внутриполитической ситуации в Российской Федерации нет и можно полагаться только на собственную интуицию.

“Теперь, когда я вижу Путина, понимаю, что моя интуиция меня подводит, что он что-то знает, чего я не осознаю. Тогда это дает другое измерение процесса, что Путин настолько обеспокоен стабильностью в собственной стране, что пытается перенести бремя проблем на эту конфронтацию. Что он создает по крайней мере искусственную конфронтацию, чтобы предотвратить внутреннюю дестабилизацию”, - добавил Виталий Портников.