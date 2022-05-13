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Главная война с Россией Путин создает геополитические "ловушки", чтобы после завершения своего президентства они работали, - Портников
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Путин создает геополитические "ловушки", чтобы после завершения своего президентства они работали, - Портников

13 мая, 2022 пятница
13:41
война с Россией Виталий Портников

Публицист, журналист Виталий Портников убежден, что посягательство Украины на территорию РФ может породить большой конфликт. Однако это так же касается Крыма, который Россия аннексировала

Такое мнение он высказал в эфире Еспресо.

"Западные и украинские политики коллективно считают, что нужно освобождать все украинские территории, которые не считаются частью России, потому что в случае, если украинская армия переходит к войне на территории, которые РФ считает российскими, это приводит к экзистенциальному разрастанию конфликта", – сказал Портников.

Журналист добавил, что сложность ситуации состоит в том, что РФ может объявить "своими" и Запорожскую, Херсонскую или другую область. В таком случае Украина попадает в геополитическую ловушку по поводу отвоевания своих территорий. Также это означает, что в геополитике решает "право силы".
"Россия может объявить "своим" все, что она захочет. Сегодня – Донецкую область, завтра – Южную Осетию. Это значит, что право силы действует, потому что РФ использует не только свою армию, но и конституцию для силового давления на своих партнеров и объявляет "своими" все территории, которые ей вздумается", – сказал он.

  • Украинский постпред при ООН Сергей Кислица заявил , что война в Украине - прямое следствие безнаказанности преступлений россиян в Молдове, Грузии и Сирии.

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