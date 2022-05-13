Такое мнение он высказал в эфире Еспресо.



"Западные и украинские политики коллективно считают, что нужно освобождать все украинские территории, которые не считаются частью России, потому что в случае, если украинская армия переходит к войне на территории, которые РФ считает российскими, это приводит к экзистенциальному разрастанию конфликта", – сказал Портников.



Журналист добавил, что сложность ситуации состоит в том, что РФ может объявить "своими" и Запорожскую, Херсонскую или другую область. В таком случае Украина попадает в геополитическую ловушку по поводу отвоевания своих территорий. Также это означает, что в геополитике решает "право силы".

"Россия может объявить "своим" все, что она захочет. Сегодня – Донецкую область, завтра – Южную Осетию. Это значит, что право силы действует, потому что РФ использует не только свою армию, но и конституцию для силового давления на своих партнеров и объявляет "своими" все территории, которые ей вздумается", – сказал он.

Украинский постпред при ООН Сергей Кислица заявил , что война в Украине - прямое следствие безнаказанности преступлений россиян в Молдове, Грузии и Сирии.

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