Путин совершит первую заграничную поездку с начала полномасштабной войны в Украине, - российские СМИ

Об этом пишет Reuters со ссылкой на корреспондента Государственного телеканала "Россия 1" Павла Зарубина.

Он сообщил, что Путин посетит Таджикистан и Туркменистан, а затем встретится с президентом Индонезии Джоко Видодо для переговоров в Москве.

Издание сообщает, что в Душанбе Путин встретится с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, близким союзником России и наиболее долговременным правителем бывшего советского государства. В Ашхабаде он примет участие в саммите прикаспийских государств, включая лидеров Азербайджана, Казахстана, Ирана и Туркменистана.

Reuters отмечает, что последней поездкой Путина за пределы России был визит в Пекин в начале февраля, где он и президент Китая Си Цзиньпин обнародовали договор о дружбе без ограничений за несколько часов до того, как оба посетили церемонию открытия зимних Олимпийских игр.

25 июня Владимир Путин на встрече с самопровозглашенным главой Беларуси Александром Лукашенко заявил , что все вопросы относительно Союзного государства согласованы.

26 июня СМИ сообщали, что президент Индонезии посетит Украину и Россию, чтобы призвать мирные переговоры.

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