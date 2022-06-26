Путин совершит первую заграничную поездку с начала полномасштабной войны в Украине, - российские СМИ
На этой неделе Владимир Путин посетит два бывших советских государства в Центральной Азии. Это станет первым визитом российского президента за границу после того, как он отдал приказ о полномасштабном вторжении в Украину
Об этом пишет Reuters со ссылкой на корреспондента Государственного телеканала "Россия 1" Павла Зарубина.
Он сообщил, что Путин посетит Таджикистан и Туркменистан, а затем встретится с президентом Индонезии Джоко Видодо для переговоров в Москве.
Издание сообщает, что в Душанбе Путин встретится с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, близким союзником России и наиболее долговременным правителем бывшего советского государства. В Ашхабаде он примет участие в саммите прикаспийских государств, включая лидеров Азербайджана, Казахстана, Ирана и Туркменистана.
Reuters отмечает, что последней поездкой Путина за пределы России был визит в Пекин в начале февраля, где он и президент Китая Си Цзиньпин обнародовали договор о дружбе без ограничений за несколько часов до того, как оба посетили церемонию открытия зимних Олимпийских игр.
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- 26 июня СМИ сообщали, что президент Индонезии посетит Украину и Россию, чтобы призвать мирные переговоры.
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