Путин совершил экономическую атаку на Европу, - министр экономики ФРГ
Министр экономики Германии Роберт Габек назвал ограничение поставок газа через газопровод "Северный поток" атакой президента РФ Владимира Путина
Об этом сообщает Spiegel , передает ЕП .
"Уменьшение поставок газа по "Северному потоку" – это экономическая атака против нас. Путин использует энергию как оружие", – сказал Габек.
По его словам, Путин уменьшает объемы и хочет повысить цены. Габек считает, что он хочет спровоцировать дебаты в Европе о страхе материальных потерь, чтобы спровоцировать дискуссию о том, нельзя ли пойти на уступки Путину в Украине.
- В июне Газпром сократил поставки газа в Германию по "Северному потоку" более чем на 40%. Позже о сокращении объемов поставок газа из России сообщили Чехия, Австрия, Италия и Франция.
- Поэтому Венгрия получает лишь 88% от согласованного контрактом объема газа от Газпрома.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
34.34
Покупка 34.34Продажа 35.09
-
EUR
Покупка 35.92Продажа 37.01
- Актуальное
- Важное