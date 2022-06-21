Путин совершил экономическую атаку на Европу, - министр экономики ФРГ

Об этом сообщает Spiegel , передает ЕП .

"Уменьшение поставок газа по "Северному потоку" – это экономическая атака против нас. Путин использует энергию как оружие", – сказал Габек.

По его словам, Путин уменьшает объемы и хочет повысить цены. Габек считает, что он хочет спровоцировать дебаты в Европе о страхе материальных потерь, чтобы спровоцировать дискуссию о том, нельзя ли пойти на уступки Путину в Украине.

В июне Газпром сократил поставки газа в Германию по "Северному потоку" более чем на 40%. Позже о сокращении объемов поставок газа из России сообщили Чехия, Австрия, Италия и Франция.

Поэтому Венгрия получает лишь 88% от согласованного контрактом объема газа от Газпрома.