Путин сообщил о завершении мобилизации, чтобы разблокировать осенний призыв, - ISW

Объявляя о завершении мобилизации "приблизительно через 2 недели", Владимир Путин, вероятно, хочет уволить бюрократическую пропускную способность для обычного осеннего призыва, который начнется в России 1 ноября

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

Аналитики отмечают, что 14 октября диктатор заявил журналистам, что "ничего дополнительного не планируется" и что "частичная мобилизация почти завершена". В то же время в ISW указывают, что 30 сентября руководитель Кремля проинформировал о переносе обычного осеннего призыва в РФ с 1 октября на 1 ноября.

Он сделал это, потому что "частичная" мобилизация облагает налогом бюрократию российских военных комиссариатов, контролирующих полугодовой цикл призыва.

"Поэтому Путину, вероятно, нужно приостановить или прекратить "долевую" мобилизацию, чтобы уволить бюрократические ресурсы для призыва", - пояснили специалисты.

В Институте изучения войны также рассказали, что президент России приказал призвать на осенний цикл 120 тысяч человек.

Также Путин фактически признал, что бросает в бой неподготовленных мобилизованных. Российский диктатор подтвердил, что мобилизованные проходят незначительную подготовку перед отправкой на передовую. По его словам, из 220 000 человек 35 000 уже находятся в российских воинских частях, а 16 000 – в частях, "выполняющих боевые задания".

Он даже очертил их "подготовку":

5-10 дней "первичной подготовки",

5-15 дней обучения с боевыми частями,

следующий этап – уже непосредственно в войсках, участвующих в боевых действиях.

"Это заявление подтверждает десятки анекдотических сообщений о необученных, необорудованных и совершенно неподготовленных людях, которые поспешно отправляются на передовую, где некоторые уже сдались украинским силам, а другие были убиты", - пишут аналитики.

В ISW подчеркнули, что даже 10 дней обучения, которые могут получить мобилизованный персонал, не состоят из фактической боевой подготовки для большинства подразделений.

В то же время, отдельные данные свидетельствуют о том, что мужчины в некоторых подразделениях слонялись по полигонам без командиров, еды или убежища в течение нескольких дней, прежде чем их отправили в Украину.

В Институте изучения войны добавляют, что многие российские инструкторы и офицеры, которые могли учить новых солдат, были ранены или убиты в Украине еще до начала мобилизации.

Кроме того, учебные полигоны в РФ неукомплектованы и эта проблема останется до осеннего цикла призыва.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb