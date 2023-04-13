Такое мнение он высказал в эфире Еспресо.

"Путин после встречи с Си Цзиньпином внезапно объявил вместе с Лукашенко о намерении разместить ядерное оружие на территории Беларуси. Я подозреваю, что это не стало неожиданностью для Китая. А на той четырехчасовой встрече в Москве, о которой российские СМИ писали во всех новостях, именно это и обсуждалось с Пекином. Си Цзиньпин сообщил, что будет отвлечься и дистанцироваться от этого кейса, что он его не поддержит публично", - прокомментировал член правления Украинской ассоциации китаеведов.

Дмитрий Ефремов отметил, что Путину очень важно стабилизировать отношения с Китаем и восстановить уровень доверия в двусторонних отношениях.

"Получается, что все время, ведя диалог с Китаем, Путин постоянно его подставляет, обманывает, не договаривает всей правды и так далее. Именно так было и с нападением на Украину, когда, скорее всего, россияне сообщили китайцам о какой-то локальной операции, не сообщая особых деталей, поэтому в Пекине это и не вызвало возражения, однако оказалось, что это не была локальная операция, а происходит полномасштабная война, и Китаю приходится нести все негативные последствия и ощущать нежелательные эффекты. Путину важно больше не подставлять Си с подобными неожиданными заявлениями, поэтому, по-моему, все проговаривалось на встрече, когда глава Китая ездил в Москву", - сказал Ефремов.