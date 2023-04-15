Об этом говорится в тексте закона.

Перевод прошел путем внесения изменений в федеральный закон от 2011 года. В новой трактовке к объектам РФ, на которые распространяется действие московского времени, добавлены ДНР, ЛНР и временно оккупированные части Херсонской и Запорожской области.

Эти изменения приняла 11 апреля госдума, а 12 – совет федераций.