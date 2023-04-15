Путин согласовал перевод временно оккупированных территорий Украины на московское время
Путин подписал закон о переводе "ДНР", "ЛНР", временно оккупированных частей Херсонской и Запорожской областей на московское время
Об этом говорится в тексте закона.
Перевод прошел путем внесения изменений в федеральный закон от 2011 года. В новой трактовке к объектам РФ, на которые распространяется действие московского времени, добавлены ДНР, ЛНР и временно оккупированные части Херсонской и Запорожской области.
Эти изменения приняла 11 апреля госдума, а 12 – совет федераций.
- Напомним, также Путин накануне подписал закон об электронных повестках и закрыл границы для тех, кто не явился в военкомате.
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