Путин согласился встретиться с Генсеком ООН 26 апреля, - Песков

Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на заявление спикера российского лидера Дмитрия Пескова.

"Голос Путина" сообщил, что президент РФ примет генсека ООН Антониу Гутерриша, который во вторник, 26 апреля, прибудет в Москву для переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым.

Накануне в среду, 20 апреля, представитель генсека ООН Стефан Дюжжарик сообщал , что Гутерриш предложил Путину встретиться в Москве.

"Вчера днем отдельные письма были вручены постпредствам РФ и Украины. В этих письмах генсек попросил президента Владимира Путина принять его в Москве, а президента Владимира Зеленского - принять его в Киеве", - заявил Дюжжарик во время пресс-брифинга.

Он отметил, что Гутерриш хотел бы обсудить с двумя президентами срочные меры по установлению мира в Украине, а также будущее многосторонних отношений.

Напомним, Россия отказалась от Пасхального перемирия, предложенного Генсеком ООН.

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