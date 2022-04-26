Путин согласился на привлечение ООН и Красного Креста к эвакуации с Азовстали, - офис Генсека ООН
Офис Генерального секретаря ООН по итогам его переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным объявил о согласии России провести эвакуацию с Азовстали
Об этом говорится в заявлении Офиса Генсека ООН.
В документе говорится, что во время встречи с глазу на глаз в Москве 26 апреля президент РФ Владимир Путин и Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш обсудили предложения по гуманитарной помощи и эвакуации гражданского населения из зон конфликта в связи с ситуацией в Мариуполе.
"Президент ( Путин, – ред. ) дал принципиальное согласие на участие ООН и Международного комитета Красного Креста в эвакуации мирных жителей с завода "Азовсталь" в Мариуполе", – говорится в заявлении.
Последующие обсуждения состоятся с Управлением ООН по координации гуманитарных вопросов и министерством обороны России, говорится в документе.
- 26 апреля Путин заявил Гутеррешу, что в Мариуполе ситуация трагическая, но боевые действия там не ведутся.
- На Азовстали находятся более тысячи женщин и детей и более полутысячи раненых. Российские военные безуспешно пытаются захватить Азовсталь, несмотря на заявления о прекращении наступления.
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