Путин согласился на привлечение ООН и Красного Креста к эвакуации с Азовстали, - офис Генсека ООН

Об этом говорится в заявлении Офиса Генсека ООН.

В документе говорится, что во время встречи с глазу на глаз в Москве 26 апреля президент РФ Владимир Путин и Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш обсудили предложения по гуманитарной помощи и эвакуации гражданского населения из зон конфликта в связи с ситуацией в Мариуполе.

"Президент ( Путин, – ред. ) дал принципиальное согласие на участие ООН и Международного комитета Красного Креста в эвакуации мирных жителей с завода "Азовсталь" в Мариуполе", – говорится в заявлении.



Последующие обсуждения состоятся с Управлением ООН по координации гуманитарных вопросов и министерством обороны России, говорится в документе.

26 апреля Путин заявил Гутеррешу, что в Мариуполе ситуация трагическая, но боевые действия там не ведутся.

На Азовстали находятся более тысячи женщин и детей и более полутысячи раненых. Российские военные безуспешно пытаются захватить Азовсталь, несмотря на заявления о прекращении наступления.

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