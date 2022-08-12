Путин собрал Совбез по "безопасности на военном направлении", докладывал Шойгу

Об этом передает РБК.

"У нас сегодня в повестке дня вопрос обеспечения безопасности в прямом смысле этого слова на военном направлении. Докладчик – министр обороны РФ Сергей Кужугетович Шойгу", – сказал Путин во время совещания, находясь в Ново-Огарево.

Известно, что глава России провел оперативное совещание Совбеза в режиме видеоконференцсвязи.

Что именно обсуждали на встрече, пока неизвестно.

На сайте кремля отмечается , что на встрече также присутствовали председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, представитель Государственной думы Вячеслав Володин, заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев, глава администрации президента Антон Вайно, секретарь Совета безопасности Николай Патрушев, министр внутренних дел Владимир Колокольцев и глава ФСБ Александр Бортников.

Известно, что крайнее совещание Совбеза РФ прошло 4 августа. Тогда члены совещания обсуждали состоявшиеся в Сочи 5 августа российско-турецкие переговоры, ситуацию в Нагорном Карабахе, обострившуюся в начале августа.

7 августа военный эксперт Михаил Притула заявил, что поражение армии страны-агрессорки России в войне против Украины повлечет за собой военно-политический крах президента РФ Владимира Путина. "Очевидно, Путин втянул Российскую Федерацию в военную авантюру, следствием которой будет смерть или отстранение от власти самого российского президента", – отметил он.

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