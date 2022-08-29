Такое мнение он высказал в эфире Еспресо.



"Любые потери и стратегические отступления российской армии для Путина неприемлемы. В общем, в Москве уже нарисовали карту, на которой они себе обозначили будущие аннексированные территории, куда входят Запорожская и Херсонская области. И сейчас отступать, тем более уходить из Херсона, для российских властей является поражением, как имиджевым, так и политическим и геополитической потерей. Собственно говоря, Путин уже рисовал себе определенное предложение для мира новой геополитической реальности, которое он пытался бы продать во время саммита G20.И именно туда в ноябре он собирался везти, что подтверждают околокремлевские инсайдеры и эксперты, выход российских войск на административную границу Донбасса и территории Запорожской и Херсонской областей, где в то время должны были состояться так называемые референдумы. И эту новую геополитическую реальность, как переговорную позицию, Путин хотел предъявить миру" , – объяснил политэксперт.



Виталий Кулик отметил, что сейчас, когда фактически ВСУ начали контрнаступательную операцию и теснят российские войска на Юге, то это не вписывается в нарисованную Путиным картину.



"Очевидно, что бежать или отступать противник не собирается, а освобождать Юг от оккупантов придется еще некоторое время, потому что возможна разная динамика освобождения наших территорий от российского оккупанта, то есть это история постепенного вытеснения россиян с украинского Юга", - заметил Кулик.

29 августа руководитель прессцентра ОК "Юг" Наталья Гуменюк сообщила, что ВСУ начали наступательные действия по многим направлениям на Юге Украины.

Кроме того, Генштаб ВСУ сообщил, что армия РФ пыталась штурмовать Потемкино в Херсонской области и еще по меньшей мере 11 пунктов в Донецкой области.

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