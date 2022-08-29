Путин собирался предъявить миру на саммите G20 предложение новой геополитической реальности, - политэксперт Кулик
Виталий Кулик, директор Центра исследований проблем гражданского общества, считает, что Путин на саммите в ноябре собирался показать выход российских войск на административные границы Донбасса, Запорожья и Херсонщины, где к тому времени должны были состояться так называемые референдумы
Такое мнение он высказал в эфире Еспресо.
"Любые потери и стратегические отступления российской армии для Путина неприемлемы. В общем, в Москве уже нарисовали карту, на которой они себе обозначили будущие аннексированные территории, куда входят Запорожская и Херсонская области. И сейчас отступать, тем более уходить из Херсона, для российских властей является поражением, как имиджевым, так и политическим и геополитической потерей. Собственно говоря, Путин уже рисовал себе определенное предложение для мира новой геополитической реальности, которое он пытался бы продать во время саммита G20.И именно туда в ноябре он собирался везти, что подтверждают околокремлевские инсайдеры и эксперты, выход российских войск на административную границу Донбасса и территории Запорожской и Херсонской областей, где в то время должны были состояться так называемые референдумы. И эту новую геополитическую реальность, как переговорную позицию, Путин хотел предъявить миру" , – объяснил политэксперт.
Виталий Кулик отметил, что сейчас, когда фактически ВСУ начали контрнаступательную операцию и теснят российские войска на Юге, то это не вписывается в нарисованную Путиным картину.
"Очевидно, что бежать или отступать противник не собирается, а освобождать Юг от оккупантов придется еще некоторое время, потому что возможна разная динамика освобождения наших территорий от российского оккупанта, то есть это история постепенного вытеснения россиян с украинского Юга", - заметил Кулик.
- 29 августа руководитель прессцентра ОК "Юг" Наталья Гуменюк сообщила, что ВСУ начали наступательные действия по многим направлениям на Юге Украины.
- Кроме того, Генштаб ВСУ сообщил, что армия РФ пыталась штурмовать Потемкино в Херсонской области и еще по меньшей мере 11 пунктов в Донецкой области.
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