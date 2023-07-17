Путин заявил, что РФ ответит на удар по Крымскому мосту

Об этом пишет пропагандистское РИА Новости .

Он заявил, что минобороны РФ "уже готовит соответствующие предложения".

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин на совещании рассказал , что опоры Крымского моста не пострадали в результате взрыва, а вот один пролет автодорожной части моста не подлежит восстановлению.

По его словам, железнодорожная часть моста работает в штатном режиме, движение легковых автомобилей может быть частично возобновлено до конца суток.

Также он сказал, что двустороннее автомобильное движение по Крымскому мосту с одной стороны может быть возобновлено до 15 сентября, с другой - в ноябре.

Ранее о совещании сообщил российский Интерфакс .

Отмечалось, что во время совещания Путин заслушает доклад вице-премьера Марата Хуснуллина о восстановлении моста. Пресссекретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что по поручению Путина Хуснуллин вылетел в Крым.

"Путин поручил вице-премьеру Хуснуллину на месте организовать работу по проведению ремонтно-восстановительных работ на Крымском мосту. В настоящее время по поручению главы государства Хуснуллин вылетает в регион", - сказал он.

Песков сообщил, что после ознакомления с ситуацией Путин будет ждать до семи вечера доклада по ПКС.

"Будет совещание по ПКС, в ходе которого Хуснуллин уже с места доложит о положении дел", - говорит пресс-секретарь.

Песков отметил, что ранее Путин уже заслушал доклады Хуснуллина, главы ФСБ Александра Бортникова, министра транспорта Виталия Савельева и оккупационного руководителя Крыма Сергея Аксенова о последствиях атаки на мост.