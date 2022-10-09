Путин соберет Совбез РФ 10 октября
В понедельник, 10 октября, президент РФ Владимир Путин соберет Совет Безопасности РФ
Об этом сообщает пропагандистское издание "РИА Новости" со ссылкой на пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова.
Он сообщил, что 10 октября президент России проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза РФ.
- Советник министра внутренних дел Вадим Денисенко в эфире Эспрессо сообщил, что Владимир Путин не смог уволить министра обороны Сергея Шойгу и начальника генштаба Валерия Герасимова, потому что боится полного захвата власти представителями ФСБ.
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