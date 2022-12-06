Путин со слезами на глазах благодарит военных. Программа "Кацаповедение" в 18:00

Путин со слезами на глазах благодарит военных. 286-й день войны России против Украины. Оперативная информация и свежие данные сегодня о российском вторжении.

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Его называют Николаем Вереснем, а он себя называет кацаповедом. Опыты жизни на России – повадки, обычаи, поведенческие расстройства, нарушения умственных и других способностей московитов – смотрите каждый вторник в 18:00 в программе "КАЦОПОВЕДЕНИЕ" на ютуб-канале "Еспресо".