Путин со слезами на глазах благодарит военных. Программа "Кацаповедение" в 18:00
В сегодняшнем выпуске проекта "Кацаповедение": "Дождь" помогает мобилизованным РФ
Путин со слезами на глазах благодарит военных. 286-й день войны России против Украины. Оперативная информация и свежие данные сегодня о российском вторжении.
Просматривать эфир и комментировать можно здесь:
Его называют Николаем Вереснем, а он себя называет кацаповедом. Опыты жизни на России – повадки, обычаи, поведенческие расстройства, нарушения умственных и других способностей московитов – смотрите каждый вторник в 18:00 в программе "КАЦОПОВЕДЕНИЕ" на ютуб-канале "Еспресо".
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