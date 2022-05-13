"Путин сможет праздновать": Кулеба заявил, что блокировка Венгрией нефтяного эмбарго против РФ может разрушить единство ЕС

Об этом передает РБК-Украина .

"Мы все ждем завершения европейской драмы с введением шестого санкционного пакета. Я считаю, если в этом пакете не будет нефтяного эмбарго, Путин сможет праздновать, потому что это впервые европейское единство будет разрушено из-за одной страны - Венгрии", - заявил Кулеба.

Министр считает, что аргументы Венгрии не убедительны, и их позиция относительно эмбарго обоснована политическими факторами.

"Я думаю, теоретически, если Венгрия не поддержит решение (по эмбарго, – ред.), это нанесет большой удар по ЕС", – подытожил он.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен рассказала о прогрессе по нефтяному эмбарго для России с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто подтвердил, что переговоры с Еврокомиссией по эмбарго на российскую нефть продвинулись .

По данным издания Bloomberg, Еврокомиссия рассматривает вариант выплаты компенсации Венгрии за поддержку эмбарго на поставку российской нефти и шестого пакета санкций в целом.