"Путин сможет праздновать": Кулеба заявил, что блокировка Венгрией нефтяного эмбарго против РФ может разрушить единство ЕС
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что возможное блокирование Венгрией нефтяного эмбарго против России станет первым случаем разрушения европейского единства
Об этом передает РБК-Украина .
"Мы все ждем завершения европейской драмы с введением шестого санкционного пакета. Я считаю, если в этом пакете не будет нефтяного эмбарго, Путин сможет праздновать, потому что это впервые европейское единство будет разрушено из-за одной страны - Венгрии", - заявил Кулеба.
Министр считает, что аргументы Венгрии не убедительны, и их позиция относительно эмбарго обоснована политическими факторами.
"Я думаю, теоретически, если Венгрия не поддержит решение (по эмбарго, – ред.), это нанесет большой удар по ЕС", – подытожил он.
- Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен рассказала о прогрессе по нефтяному эмбарго для России с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.
- Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто подтвердил, что переговоры с Еврокомиссией по эмбарго на российскую нефть продвинулись .
- По данным издания Bloomberg, Еврокомиссия рассматривает вариант выплаты компенсации Венгрии за поддержку эмбарго на поставку российской нефти и шестого пакета санкций в целом.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
31.44
Покупка 31.44Продажа 32.04
-
EUR
Покупка 32.62Продажа 33.32
- Актуальное
- Важное