Путин сможет победить, если Украине не предоставят оружие, - Дуда
Президент Польши Анджей Дуда заявил, что Россия сможет победить в войне, если в ближайшие недели Украина срочно не получит военную технику
Такое мнение он высказал в интервью Le Figaro .
Отвечая на вопрос, могут ли россияне выиграть войну, Дуда отметил, что в России хоть и нет современной военной инфраструктуры, однако у нее есть люди. И если Украина срочно не получит военную помощь, то страна-агрессор сможет победить.
"Если в ближайшие недели мы не отправим в Украину военную технику, Путин может победить. Он может победить, и мы не знаем, где он остановится", – подчеркнул Дуда.
- 12 февраля президент Польши Анджей Дуда заявил, что отправка самолетов F-16 Украине является "очень серьезным решением" , которое "нелегко принять" из-за ряда факторов.
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