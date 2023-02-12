Путин сможет победить, если Украине не предоставят оружие, - Дуда

Такое мнение он высказал в интервью Le Figaro .

Отвечая на вопрос, могут ли россияне выиграть войну, Дуда отметил, что в России хоть и нет современной военной инфраструктуры, однако у нее есть люди. И если Украина срочно не получит военную помощь, то страна-агрессор сможет победить.

"Если в ближайшие недели мы не отправим в Украину военную технику, Путин может победить. Он может победить, и мы не знаем, где он остановится", – подчеркнул Дуда.