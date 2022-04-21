Путин сменил командира псковских десантников, обвиненных в зверствах против гражданского населения под Киевом
Путин сменил командира 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии, дислоцировавшейся в Пскове
Об этом сообщает "Медуза".
Вместо генерал-майора Сергея Чубарикина командиром назначен полковник Денис Шишов.
До назначения в Псков Шишов командовал 11-й десантно-штурмовой бригадой из Улан-Удэ. Во время войны в Украине он руководил соединением бригады, которое форсировало Днепр в районе Каховки Херсонской области. Шишов – герой России.
Псковские десантники в начале войны в Украине участвовали в наступлении на Киев, отмечает Российская служба ВВС, и могли быть причастны к событиям в Буче. Со ссылкой на открытые источники BBC пишет, что в боях погибли не менее 15 десантников.
Главное управление разведки Минобороны Украины утверждает, что военнослужащие дивизии "причастны к военным преступлениям против мирного населения в Киевской области".
О дальнейшей судьбе или новом назначении Чубарикина пока не сообщают.
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