Об этом сообщает "Медуза".



Вместо генерал-майора Сергея Чубарикина командиром назначен полковник Денис Шишов.

До назначения в Псков Шишов командовал 11-й десантно-штурмовой бригадой из Улан-Удэ. Во время войны в Украине он руководил соединением бригады, которое форсировало Днепр в районе Каховки Херсонской области. Шишов – герой России.

Псковские десантники в начале войны в Украине участвовали в наступлении на Киев, отмечает Российская служба ВВС, и могли быть причастны к событиям в Буче. Со ссылкой на открытые источники BBC пишет, что в боях погибли не менее 15 десантников.

Главное управление разведки Минобороны Украины утверждает, что военнослужащие дивизии "причастны к военным преступлениям против мирного населения в Киевской области".



О дальнейшей судьбе или новом назначении Чубарикина пока не сообщают.



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