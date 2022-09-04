Такое мнение он высказал в эфире программы "Студия Запад с Антином Борковским" на телеканале "Еспресо".

"Мы видим, что Путин слабеет на внешнем контуре. Многие региональные лидеры, от Казахстана до даже Беларуси, среда союзников в Восточной Европе понемногу отходят, понимая, что с Путиным будущего не будет. Процесс распада идет, разрежение статуса Москвы как гегемона на пространстве Восточной" Европа и частично в Азии идет", - подчеркнул Фейгин.

Политик напомнил, что 7 октября Путину исполняется 70 лет.

"Уже и возрастные характеристики точно не способствуют принятию компромиссных решений, гибких, которые предусматривали бы дальнейшую его судьбу. Это совершенно критические решения, означающие, что этому человеку терять в будущем нечего, он потерял все, что мог, и теперь держит то, что имеет. Также имеется возможность переворота. Это может произойти, когда Путин будет тотально ослаблен публично, когда слишком публичным и очевидным будет поражение, например, деоккупация Херсона, когда войска ВСУ ворвутся в Крым. В какой-то момент будет проще избавиться от 70-летнего старика, повесить на него все и сказать: мы здесь ни при чем, договариваемся и ищем компромиссов", - отметил Фейгин.

Сделанное 3 сентября 2022 года подконтрольным Кремлю руководителем Чечни Рамзаном Кадыровым заявление о готовности уйти в "бессрочный отпуск" свидетельствует не о его уходе от политики, а о предстоящем назначении на еще более высокий пост в иерархии политического режима Владимира Путина.

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