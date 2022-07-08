"Путин скажет – я рад за тебя. Мне пох…": оккупант о возвращении домой, - перехваченный разговор
ГУР перехватило разговор российского оккупанта с подругой, где те обсуждают возможность попасть домой
Об этом сообщает в фейсбуке Главное управление разведки Министерства обороны Украины .
"Я их понимаю отлично. Мужчины поехали на учения. А приезжают не все с этих якобы учений. Сначала поехали на учения, потом выяснилось, что спецоперация, а эта спецоперация превратилась в войну. От этого пользы не будет", - говорит рашист.
Оккупант рассказывает о попытках жен военных танковой бригады РФ вернуть мужей домой.
"Жены ничего не смогут сделать, чтобы их вернуть. Что, к Путину напрямую обратиться? Не было такого никогда. Путин скажет – я рад за тебя. Мне пох… (безразлично). И все. Как у меня комбат постоянно. Я, говорит, рад за тебя, мне пох… (безразлично)", - добавил российский захватчик.
Женщина мечтает о том, чтобы мужчину отпустили домой хоть месяц. На что он отвечает: "Я сделал бы так, чтобы потом не вернуться".
- Оккупанты охотятся за носками, которые выдают воинам ВСУ. Об этом признался контрактник вооруженных сил РФ, разговаривавший со своей женой.
- 5 июля Главное управление разведки МО Украины обнародовало очередной перехваченный разговор ДНРовца со своей женой.
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