Об этом сообщает в фейсбуке Главное управление разведки Министерства обороны Украины .

"Я их понимаю отлично. Мужчины поехали на учения. А приезжают не все с этих якобы учений. Сначала поехали на учения, потом выяснилось, что спецоперация, а эта спецоперация превратилась в войну. От этого пользы не будет", - говорит рашист.

Оккупант рассказывает о попытках жен военных танковой бригады РФ вернуть мужей домой.

"Жены ничего не смогут сделать, чтобы их вернуть. Что, к Путину напрямую обратиться? Не было такого никогда. Путин скажет – я рад за тебя. Мне пох… (безразлично). И все. Как у меня комбат постоянно. Я, говорит, рад за тебя, мне пох… (безразлично)", - добавил российский захватчик.

Женщина мечтает о том, чтобы мужчину отпустили домой хоть месяц. На что он отвечает: "Я сделал бы так, чтобы потом не вернуться".

Оккупанты охотятся за носками, которые выдают воинам ВСУ. Об этом признался контрактник вооруженных сил РФ, разговаривавший со своей женой.

5 июля Главное управление разведки МО Украины обнародовало очередной перехваченный разговор ДНРовца со своей женой.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb