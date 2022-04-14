"Путин сказал все с землей ровнять": РФ планирует уничтожение украинских городов

Об этом сообщает Главное управление разведки МО Украины.



В рамках работы Межведомственного координационного центра при ГУР с участием Национальной полиции Украины был перехвачен разговор с женой мобилизованного военнослужащего российской армии Олега Карасева, в которой говорилось об указаниях, полученных военными РФ по дальнейшим действиям в Украине.



Из разговора оккупантов становится известно, что Россия целенаправленно перешла к тактике уничтожения украинских городов и преступлений против мирного населения по прямому указанию руководства, включая президента Владимира Путина.



"Путин сказал, Если до 10 мая ни х... не сделаем, то все с землей равняем. Рубежное еще пытаемся "освободить", а Лисичанск и Северодонецк с землей сравниваем. Не будем пытаться. Наши контрактники ни х... продвинуться не могут. Засели так, что каждый день из танков и со всей х…, а им по х… Наших стреляют каждый день", – рассказывает оккупант.

13 апреля Министерство обороны РФ обвинило украинских военных в якобы ударах по территории России и в ответ за такие действия грозит стрелять по Киеву и другим "центрам принятия решений".