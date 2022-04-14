"Путин сказал все с землей ровнять": РФ планирует уничтожение украинских городов
Очередной перехват разговоров российских военных свидетельствует о том, что РФ переходит к тактике уничтожения украинских городов
Об этом сообщает Главное управление разведки МО Украины.
В рамках работы Межведомственного координационного центра при ГУР с участием Национальной полиции Украины был перехвачен разговор с женой мобилизованного военнослужащего российской армии Олега Карасева, в которой говорилось об указаниях, полученных военными РФ по дальнейшим действиям в Украине.
Из разговора оккупантов становится известно, что Россия целенаправленно перешла к тактике уничтожения украинских городов и преступлений против мирного населения по прямому указанию руководства, включая президента Владимира Путина.
"Путин сказал, Если до 10 мая ни х... не сделаем, то все с землей равняем. Рубежное еще пытаемся "освободить", а Лисичанск и Северодонецк с землей сравниваем. Не будем пытаться. Наши контрактники ни х... продвинуться не могут. Засели так, что каждый день из танков и со всей х…, а им по х… Наших стреляют каждый день", – рассказывает оккупант.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.24
Покупка 29.24Продажа 29.88
-
EUR
Покупка 31.72Продажа 32.67
- Актуальное
- Важное