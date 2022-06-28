Путин – шовинист, он делает все для уничтожения культур народов России и растворения их среди россиян, - Портников

Об этом Портников сказал в видео "Бураты хотят домой" на Youtube-канале "Портников. Аргументы".

"Никого в Москве не волнует, что будет с народами РФ. Почему в российской армии так много представителей национальных меньшинств – мы прекрасно понимаем: потому что в национальных республиках России социальная ситуация еще хуже, чем в российских (этнических. – Ред.) областях. шовинистический режим, пришедший к власти в Москве в начале этого тысячелетия, ненавидит не только бывшие советские республики, которые хочет оккупировать и присоединить. Он ненавидит еще и народы России", — сказал Портников.

Президента РФ журналист назвал шовинистом и напомнил о его роли в прекращении изучения родных языков в школах национальных республик.

Владимир Путин — шовинист по убеждениям. Именно он был инициатором того, чтобы в школах национальных республик отказались от преподавания языков народов этих республик как обязательного предмета. Именно он делает все возможное, чтобы исчезли другие культуры народов России, чтобы русские народы растворились среди россиян, чтобы они не помнили свои корни, свое наследие, свою культуру", — сказал Портников.

Журналист отметил, что ухудшение уровня жизни в национальных республиках РФ является одним из инструментов уничтожения русских народов.

"Одна из главных целей политики современного российского государства – уничтожение других народов России. И, разумеется, частью этой политики уничтожения является еще и ухудшение социальной ситуации. Мало того, что сама собой Россия – бедная коррумпированная страна без всяких перспектив, да еще и ненависть к инородцам стала официальной идеологией Путина и его чекистской банды, поэтому, по большому счету, жителям таких регионов, как Бурятия или бурятских автономных округов, просто некуда деться, кроме как в армию, где могут пообещать военную ипотеку, где молодые люди могут рассчитать, что все же приобретут какую-нибудь квартирку и смогут создать семью.Им не рассказывают, что когда они подписывают контракт, их будут посылать не в защиту условной родины, потому что очевидно, что у бурят родина — Бурятия, ему просто об этом не рассказывают, а на войну с другими странами, чтобы превратить их в еще одну оккупированную россиянами Бурятию, и потом эти люди гибнут и болеют во время пребывания на фронтах этой так называемой "спецоперации", – объяснил Портников.

Публицист отметил, что политика использования российскими властями национальных меньшинств как пушечного мяса не является новой.

Мало кто знает, сколько бурят и представителей других народов России погибло в начале Второй мировой войны во время битвы за Москву. А то, что в бурятских поселках после Второй мировой войны вообще не было мужчин и это привело к значительному уменьшению численности этого народа, как и других народов России – это достоверный факт", — сказал Портников.

Он подчеркнул, что количественное превосходство этнических россиян в РФ над остальными народами является следствием спланированного геноцида.

"Когда говорят, что сейчас Россия значительно больше российское государство, чем прежде, потому что в российские империи времен царей россиян было не более 40%, в СССР — не более 50%, а сейчас в РФ — около 80-85%, — не забывайте, что это не случайность. И не просто так получилось, потому что часть территории отошла. Это – спланированный геноцид и безразличие правительства в Москве, по сути российского правительства, к народам РФ", — сказал Портников.

По мнению публициста, войны, в том числе война с Украиной, являются для российских властей еще одним инструментом ослабления нацменьшинств.

"И естественно, никто не интересуется ни одной ротацией никаких военных бурятского происхождения – чем больше их погибнет на фронтах войны с Украиной, тем лучше для Владимира Путина и его окружения: меньше бурят – меньше проблем, меньше татар – меньше проблем, меньше чеченцев – меньше проблем. Все равно количество этих народов значительно меньше количества россиян (этнических. - Ред.) Сколько бы россиян (этнических. - Ред.) не положил Путин в войне с Украиной или в других войнах, которые сейчас готовят (этнических - ред.) россиян останется еще достаточно, чтобы обслуживать ту преступную клику, которая захватила власть в России, – их десятки миллионов. А если в результате войны не останется бурят или удмуртов или представителей народов Кавказа – что ж, тем меньше будет у них шансов создать собственные национальные государства, когда время существование РФ - преступного шовинистического государства русских - достигнет наконец конца и у народов России появится шанс возродиться, создать собственные государства, вспомнить о собственных языках и культурах, проклясть наконец ту отвратительную болонку, в которой их содержат, практически тюрьму, вновь обретенную тюрьму народов. Но если эти народы физически не будут, кто будет создавать национальные государства? Исчезнет Бурятия, исчезнут республики Кавказа. А там и до Татарстана с Башкортостаном недалеко. Все дело в количестве войск и количестве жертв", – пояснил Портников.

Журналист добавил, что Путин стремится не только к авторитарному правлению, но и к геноциду народов России.

"Должны всегда помнить, что Владимир Путин не просто хочет уничтожить, например, украинцев и выгнать их из родных мест. Нет, это не единственная его цель. Владимир Путин не просто хочет закрутить гайки в самой России и превратить ее в нацистское государство, чтобы спокойно править этим государством и всех несогласных с его правлением отправлять в лагеря на 15 лет. Нет, это еще и геноцид народов России – то, что мы наблюдаем", — подытожил Портников.

Напомним, жены бурят-оккупантов требуют от главы Бурятии вернуть домой их мужей, которые "истощены морально, физически" и все имеют контузии.

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