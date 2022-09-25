Путин сейчас в роли крысы, загнанной в угол, - Огрызко
Президент РФ Владимир Путин не намерен сдаваться, он будет идти на эскалацию до своего конца, который может ускорить внешние силы или его окружение
Об этом в эфире Еспресо сказал бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко.
"Путин чувствует, что он сейчас в роли той самой крысы, которую загнали в угол. Он действительно не знает, что делать и единственное, что ему остается – идти на дальнейшую эскалацию. Продолжать "победоносную" войну, хотя все понимают, что она ее уже проиграл. Это, к сожалению, то с чем мы должны иметь дело и понимать, что эта крыса опасна тем, что загнана в угол", - считает он.
По мнению Огрызко, Путин не будет сдаваться.
"Это, кажется, очевидно для многих. Он будет идти до конца, до своего конца. Вопрос только в том, ускорят ли ему этот конец. Его собственное окружение или внешние силы, которые, я думаю, тоже над этим непосредственно работают", – подытожил эксминистр.
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