Путин сейчас в роли крысы, загнанной в угол, - Огрызко

Об этом в эфире Еспресо сказал бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко.

"Путин чувствует, что он сейчас в роли той самой крысы, которую загнали в угол. Он действительно не знает, что делать и единственное, что ему остается – идти на дальнейшую эскалацию. Продолжать "победоносную" войну, хотя все понимают, что она ее уже проиграл. Это, к сожалению, то с чем мы должны иметь дело и понимать, что эта крыса опасна тем, что загнана в угол", - считает он.

По мнению Огрызко, Путин не будет сдаваться.

"Это, кажется, очевидно для многих. Он будет идти до конца, до своего конца. Вопрос только в том, ускорят ли ему этот конец. Его собственное окружение или внешние силы, которые, я думаю, тоже над этим непосредственно работают", – подытожил эксминистр.