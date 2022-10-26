Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо".

«Для России важно выйти из режима, в который она себя загнала, то есть режима полной изоляции. Вы посмотрите, с какими лидерами стран созванивается или встречается Путин. Это лидеры, которых раньше считали или прокси-странами для определенных крупных стран, или это вообще малозначимые страны, ранее никогда не влиявшие на мировую политику и на мировые расклады", - сказал Виктор Шлинчак.

Руководитель правления института мировой политики отметил, что российский диктатор Владимир Путин пытается легитимизировать себя, поэтому если его не пригласят на саммит Большой двадцатки, он подаст это россиянам как свое решение не ехать.

"Сейчас Путин готов встречаться с кем угодно, чтобы продемонстрировать, что еще кто-то с ним встречается. Соответственно если состоится эта поездка на саммит Большой двадцатки, то это легитимирует Путина. И я думаю, что это очень много умных людей в мире, которые определяют мировую политику, понимает. И я почему-то надеюсь, что Путину в приглашении будет отказано. Соответственно, возможно, зная это, Путин уже готовит внутреннюю свою аудиторию, еще это не ему отказали, а это он решил туда не ехать", - добавил он.

6 октября президент США Джо Байден заявил, что не исключает встречи с Владимиром Путиным во время саммита G20, который состоится в Индонезии.

Вицепремьер Канады Христя Фриланд заявила, что Россию необходимо исключить из Большой двадцатки и Международного валютного фонда.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк призвал исключить РФ из Большой двадцатки и прогнать со всех международных площадок.

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