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Война с Россией: хроника
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Главная война с Россией Путин сейчас готов встречаться с кем угодно, чтобы продемонстрировать, что с ним еще кто-нибудь встречается, - политолог Шлинчак
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Путин сейчас готов встречаться с кем угодно, чтобы продемонстрировать, что с ним еще кто-нибудь встречается, - политолог Шлинчак

26 октября, 2022 среда
14:56
война с Россией

Руководитель правления института мировой политики Виктор Шлинчак считает, что российскому диктатору Владимиру Путину сейчас очень важно выйти из режима полной изоляции, в который он себя загнал

Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо".

«Для России важно выйти из режима, в который она себя загнала, то есть режима полной изоляции. Вы посмотрите, с какими лидерами стран созванивается или встречается Путин. Это лидеры, которых раньше считали или прокси-странами для определенных крупных стран, или это вообще малозначимые страны, ранее никогда не влиявшие на мировую политику и на мировые расклады", - сказал Виктор Шлинчак.

Руководитель правления института мировой политики отметил, что российский диктатор Владимир Путин пытается легитимизировать себя, поэтому если его не пригласят на саммит Большой двадцатки, он подаст это россиянам как свое решение не ехать.

"Сейчас Путин готов встречаться с кем угодно, чтобы продемонстрировать, что еще кто-то с ним встречается. Соответственно если состоится эта поездка на саммит Большой двадцатки, то это легитимирует Путина. И я думаю, что это очень много умных людей в мире, которые определяют мировую политику, понимает. И я почему-то надеюсь, что Путину в приглашении будет отказано. Соответственно, возможно, зная это, Путин уже готовит внутреннюю свою аудиторию, еще это не ему отказали, а это он решил туда не ехать", - добавил он.

  • 6 октября президент США Джо Байден заявил, что не исключает встречи с Владимиром Путиным во время саммита G20, который состоится в Индонезии.
  • Вицепремьер Канады Христя Фриланд заявила, что Россию необходимо исключить из Большой двадцатки и Международного валютного фонда.
  • Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк призвал исключить РФ из Большой двадцатки и прогнать со всех международных площадок.

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Украина
Россия
Владимир Путин
санкции против России
саммит G20
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