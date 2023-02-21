Об этом и не только писали мировые СМИ об Украине 21 февраля

The New York Times:

"Мы не будем уставать", – сказал Байден о поддержке Украины через несколько часов после того, как Путин произнес дерзкую речь перед россиянами. Издание пишет о выступлении американского президента в Варшаве после его визита накануне в Украину. Байден пообещал, что Соединенные Штаты будут непоколебимы в своей поддержке Украины, описав американскую преданность НАТО и Украине как борьбу за свободу против автократиии.

Сообщается, что президент РФ Путин выступил с дерзкой речью. Он заявил, что Россия приостановит свое участие в новом договоре START о контроле над ядерными вооружениями, объявив о более резком разрыве с Западом, выйдя из последнего крупного соглашения, которое оставалось с Соединенными Штатами. В пространном национальном обращении он вновь неправдиво заявил, что Украина и ее союзники "начали войну" и не показали никаких признаков прекращения вторжения, не достигшего почти ни одной своей цели после почти года жестоких боев. Отказ Путина от участия в договоре является свидетельством того, что эра официального контроля над вооружениями может закончиться.

Журналисты также анализируют речи Путина за 12 месяцев полномасштабной войны. От вызова сотен тысяч дополнительных войск до объявления четырех регионов Украины частью России без контроля над ними президент России Владимир Путин использовал выступления, чтобы пытаться удержать общественную поддержку войны, в которой его страна потерпела неудачу.

Отмечается, что в России речь Путина вызвала восхищение. Но некоторые ярые сторонники войны выразили гнев и возмущение из-за выступления президента. В целом же цель речи, казалось, заключалась в том, чтобы подчеркнуть россиянам, что война является новой нормой, и была призывом русских готовиться к длительной войне.

Издание предлагает репортаж из северных регионов Украины, говоря о другой игре в войну. Российские силы обстреливают там приграничные районы, чтобы связать тысячи украинских военных, которые иначе могли бы защищаться от нападений дальше на юг.

Издание ссылается на Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ), который отмечает, что дети стали особыми жертвами войны в Украине, и многие из них подверглись насилию, страху и потеряли дома и повседневные дела после того, как Россия начала свое полномасштабное вторжение почти год назад.

Reuters:

Президент Владимир Путин во вторник выступил перед российской элитой о войне в Украине, спустя почти год после приказа о вторжении, спровоцировавшего крупнейшую конфронтацию с Западом со времен холодной войны.

Путин сделал ядерное предупреждение Западу из-за Украины, приостановив действие двустороннего договора о контроле ядерных вооружений, объявив о постановке новых стратегических систем на боевое дежурство и предупредив, что Москва может возобновить ядерные испытания. Также предлагается разъяснение о том, что такое Новый договор о ядерном оружии START в контексте заявлений Путина и обвинений Запада. В то же время представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что главной целью России является обеспечение соблюдения ядерного паритета с Соединенными Штатами.

Основатель группы Вагнера Евгений Пригожин обвинил российского министра обороны и начальника генштаба в том, что они лишили его бойцов боеприпасов и пытались уничтожить Вагнера – это действия, которые он назвал эквивалентными государственной измене.

Китай "глубоко обеспокоен" тем, что конфликт в Украине может выйти из-под контроля, заявил министр иностранных дел Цинь Ган и призвал определенные страны прекратить "раздувание огня" из-за очевидных упреков от Соединенных Штатов.

Издание пишет, что сразу после необъявленного визита в Украину президент Джо Байден во вторник собрал союзников по НАТО в Польше, провозгласив "непреклонную" поддержку Киева и обязательство укрепить восточный фланг Альянса. "Год назад мир готовился к падению Киева, – сказал Байден в Королевском замке в Варшаве. - Могу отчитаться: Киев стоит крепко, Киев стоит гордо, он стоит высоко и, главное, он свободен".

А Беларусь заявила, что вблизи ее границы скопилась значительная группировка украинских войск, и предупредила, что это представляет угрозу ее безопасности. Там говорят, что вероятность вооруженных провокаций, которые могут перерасти в пограничные инциденты, высока в течение длительного времени.

The Washington Post:

Издание также пишет о заявлении Путина о том, что Москва "приостанавливает" свое участие в Новом договоре о нераспространении ядерного оружия START, являющемся последним документом о контроле над вооружениями между США и Россией. По словам российского лидера, речь не идет о полном выходе из договора, который был продлен до 4 февраля 2026 года, но Россия не позволит странам НАТО инспектировать свой ядерный арсенал, сказал Путин. Он обвинил Альянс в помощи Украине наносить удары беспилотниками по российским авиабазам, на которых размещены входящие в состав ядерных сил страны стратегические бомбардировщики.

Государственный секретарь Энтони Блинкен подверг критике решение России приостановить сотрудничество в рамках Нового соглашения о нераспространении ядерного оружия START, назвав этот шаг "очень неудачным и безответственным".

Предлагается анализ визита Джо Байдена в Европу, в частности, отмечается, что президент США в Киеве и Варшаве – это напоминание о том, кто на самом деле руководит Европой.

Польша оказывает давление на Байдена с целью усиления поддержки Украины и возобновления обязательств по НАТО, сообщает американское издание. Президент Польши Анджей Дуда намерен попросить президента Байдена предоставить Украине послевоенные гарантии безопасности во время встречи двух лидеров в Варшаве во вторник. Также отмечается, что война РФ против Украины сделала Польшу пит-стопом для Байдена и других мировых лидеров.

Президент США выступил в Варшаве с широкой речью в канун годовщины вторжения России в Украину 24 февраля. Он начал с заявления о поддержке Украины: "Киев стоит крепко". Байден высоко оценил НАТО. Президент России Владимир Путин думал, что он получит "финляндизацию НАТО", - сказал Байден, имея в виду статус страны как нечлена, который ее правительство стремится упразднить. "Вместо этого он получил НАТОвизацию Финляндии". "Автократы понимают только одно слово: "Нет", – сказал Байден.

Журналисты также говорят, что речь Путина 21 февраля происходит на фоне усиления изоляции и сильного давления со всех сторон из-за войны в Украине. Многие бизнесмены и должностные лица частно убеждены, что война против Украины была ошибкой, даже если жесткие националисты критикуют российских военных командиров и настаивают на резкой эскалации, чтобы подавить украинское сопротивление.

Россия вызвала посла США в Москве в знак протеста против "расширения участия США в боевых действиях на стороне киевского режима". А украинские чиновники убеждены, что речь Путина 21 февраля свидетельствует о слабости России.

The Guardian:

В юбилейной речи Джо Байден пообещал, что "Украина никогда не станет победой России". Выступая перед многотысячной толпой в садах Королевского замка в Варшаве, Джо Байден приветствовал стойкость народа Украины и доброжелательность Польши и других западных союзников в помощи отразить российское вторжение. Также он отметил, что Путин думал, что враги "опрокинутся", но он ошибался. Через год после вторжения Путина Украина остается независимой и свободной.

Также сообщается, что американский президент договаривался со своим польским коллегой Анджеем Дудой об укреплении восточного фланга НАТО в условиях продолжающейся войны России в Украине.

Британское издание предлагает истории пяти журналистов, рассказывающих свои яркие воспоминания о борьбе Украины за выживание, от сцен российского насилия до местной стойкости и освобождения.

Австрию подвергли критике за то, что она допустила 18 российских депутатов на заседание безопасности. Отмечается, что россияне примут участие во встрече Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в Вене 24 февраля, в первую годовщину вторжения Москвы в Украину и были приглашены на националистический бал. Украина будет бойкотировать встречу ОБСЕ.

Премьер-министр Италии Джорджия Мелони прибыла в Киев, чтобы встретиться с украинским президентом Владимиром Зеленским и подтвердить поддержку Италией разрушенной войной страны, поскольку она борется с напряженностью по этому вопросу внутри своего правого альянса и разделила общественное мнение. Издание пишет, что данная поездка считается одной из важнейших, совершенных Мелони с момента ее прихода к власти в октябре, и происходит через неделю после того, как ее партнер по коалиции Сильвио Берлускони, лидер Forza Italia, обвинил Зеленского во вторжении России в Украину.

Путин в своей речи заявил, что на самом деле это Украина начала войну, а Россия применила силу, чтобы ее остановить. Он утверждает, что украинский народ стал "заложником своих западных хозяев", оккупировавших страну в политическом, экономическом и военном планах. Кроме того, ссылаясь на широко высмеиваемые референдумы на частично оккупированных территориях Украины в конце прошлого года, российский лидер сказал, что жители аннексированной территории Украины "сами определили свое будущее".

Владимир Путин также считает, что Запад начал "не просто военную и информационную, а и экономическую агрессию" против России, но инициаторы антироссийских санкций сами себя наказывают.

Глава НАТО Йенс Столтенберг ответил на выступление Путина, назвав Россию агрессором в "имперской захватнической войне". Он сказал, что сожалеет о решении России приостановить свое участие в двустороннем договоре о контроле над ядерными вооружениями "Новый старт" и призвал Москву пересмотреть решение.

По данным Управления Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ), с начала полномасштабного вторжения России в Украину погибли не менее 18 955 гражданских лиц. Но в организации считают, что реальные цифры гораздо выше.

CNN:

В издании говорится о символической стычке Байдена с Путиным после неожиданной для многих поездки первого в Украину. Журналисты вспоминают, как в прошлый раз Байден выступал с речью в Польше и противопоставляет его нынешнее ожидаемое выступление и насколько оно перекликается с речью Путина.

Во время выступления Байден заявил, что "Украина никогда не станет победой для России", выступая перед большой группой людей в Варшаве, отмечая годовщину вторжения России в Украину. Он также сказал, что война приближается к своему годовому рубежу, но следующие месяцы также будут тяжелыми для украинцев, когда они будут защищать свою страну.

Журналисты отмечают, что в своей речи Байден 10 раз назвал президента России Владимира Путина по имени, прямо преследуя российского лидера, объединившего мир за Украину. В то время как Путин ни разу не назвал имени Байдена в своей долгой и воинственной речи из Москвы раньше в тот же день.

Сообщается о визите главного китайского дипломата Ван И в Москву в канун годовщины войны РФ против Украины. Он прибыл в российскую столицу всего через несколько дней после того, как официальные лица США публично выразили обеспокоенность тем, как дальнейшее партнерство Китая с Россией может повлиять на войну в Украине. В то же время, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что администрация Байдена обеспокоена тем, что Пекин рассматривает возможность усилить партнерство с Москвой, оказывая российским военным "смертоносную поддержку", поскольку Россия готовится к ожидаемому новому наступлению.

Интересен анализ нынешней речи российского президента, в которой он проколол воздушный шар ожидания в своей речи о состоянии союза во вторник. Он не объявил военное положение и не объявил новую волну военной мобилизации; он повторил те же строки о своем обосновании вторжения в Украину почти год назад. И он не очертил никакого видения того, как может закончиться начатая война. Но Путин сделал хотя бы одно заглавие, объявив, что Россия приостанавливает свое участие в Новом договоре о сокращении ядерных вооружений START.

Предлагается материал о том, какие разрушения получила медицинская отрасль в Украине из-за войны. Издание пишет, что почти каждая десятая больница пострадала от нападений России. Спустя почти год войны РФ усиливает огромное давление на украинское гражданское население, используя взрывное оружие в городских районах и нанося ущерб ключевым службам, таким как энергетическая сеть и система здравоохранения.

Рассказывается также, как польские добровольцы помогают украинцам воевать против российских оккупантов. Почти год после того, как Россия вторглась в Украину, народ Польши мобилизовался беспрецедентным образом в ответ на войну по соседству: почти 1,6 млн украинских беженцев сейчас находятся в Польше, больше всего среди других стран. Польша стала главной артерией помощи и оружия от западных союзников. А польская армия играет решающую роль в обороне НАТО.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что необходима "координация" для доставки оружия и боеприпасов на поле боя в условиях войны России. Его комментарии прозвучали после того, как президент России Владимир Путин удвоил внимание на войну в Украине в своей речи о состоянии нации, изложив знакомый список оправданий для своего непровоцированного вторжения, включая расширение НАТО.

А генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сказал, что Владимир Путин "готовится к новой войне" в ответ на обращение российского президента к нации. Столтенберг также отметил, что Альянс "всё больше озабочен тем, что Китай планирует поддержку России.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что война России в Украине была "стратегическим провалом во всех отношениях". Выступая вместе с министром иностранных дел Греции в Афинах, Блинкен предупредил, что разрешение вторжению России в Украину "продолжаться безнаказанно" откроет "ящик Пандоры".

Вместе с тем генеральный консул Польши Адриан Кубицкий назвал решение Путина приостановить участие в Новом договоре об ограничении ядерного оружия – единственном крупном договоре с США о контроле над ядерными вооружениями – "неудачным шагом назад". Это символический шаг Путина, и польская разведка будет наблюдать, увеличит ли Россия свой ядерный потенциал.

Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни в интервью итальянской газете La Stampa сообщил, что "вряд ли" Италия передаст Украине истребители. По его словам, вопрос отправки истребителей "пока" не обсуждался, но любое такое пожертвование должно производиться в координации с союзниками Италии.

Также издание ссылается на анализ Института изучения войны, свидетельствующий о том, что российские войска достигли постепенных успехов на востоке Украины. Они достигли определенного прогресса вокруг города Бахмут и продвигаются к важной материально-технической цели - Купянску в Харьковской области.

А генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси призвал Россию и Украину содействовать проведению в этом месяце ротации независимых экспертов на Запорожской атомной электростанции, которая задерживается уже более двух недель.

BBC:

Издание проанализировало обращение президента РФ к нации 21 февраля, продолжавшееся почти два часа. Во время своего выступления Путин сделал ряд утверждений по поводу войны в Украине и резко критиковал страны Запада, подробнее здесь.

Отмечается также, что в своей ежегодной речи глава РФ пропагандирует уже ставшую его девизом эскалацию, в частности, угрозы возобновления ядерных испытаний.

Вторжение России оставляет токсический след на украинской земле, загрязняя посевы и создавая серьезный долгосрочный риск для здоровья людей, пишет медиа. Журналисты анализируют, как влияют боевые действия на аграрный сектор и экологию и каким образом можно решать проблему.

Politico:

Журналисты подготовили обширную статью о том, что Запад избегает большого вопроса об Украине. Двойной счет Джо Байдена в Киеве и Варшаве на этой неделе является хорошей политической оптикой в ​​первую годовщину самой худшей войны в Европе за 80 лет. Пожалуй, не чьим-либо замыслом, эта живописная связь также полезно проясняет ставки для региона и сложный выбор, стоящий перед США и их союзниками в ближайшие месяцы. Пока США и союзники не решат, как выглядит победа Киева, в Европе вряд ли будет мир.

Сообщается, что президент России Владимир Путин во вторник обвинил страны Запада в разжигании и поддержке войны в Украине, отрицая какую-либо вину Москвы почти через год после неспровоцированного вторжения Кремля к ее соседу, в результате которого погибли десятки тысяч человек. В своем долго откладывавшемся обращении к нации Путин назвал Россию — и Украину — жертвами западной двойной игры и сказал, что Россия, а не Украина, борется за самое свое существование.

Также издание пишет, что президент Джо Байден во вторник провел свою двустороннюю встречу с президентом Польши Анджеем Дудой с целью подтверждения крепости альянса Соединенных Штатов с европейскими странами. "Я бы утверждал, что НАТО сильнее, чем когда-либо", - сказал Байден во время выступления в начале встречи в Варшаве.

Gazeta Wyborcza:

Российские эксперты после выступления Владимира Путина перед нацией 21 февраля заявили, что президент РФ полностью оторван от реальности. Путин прямо сказал элитам, что они не могут сбежать с этого корабля. Что если корабль затонет, то вместе с ним утонут и они, оценивает журналист независимого телеканала "Дождь" Михаил Фишман.

Также высказано мнение, что сюрреалистическое событие ежегодного послания Владимира Путина подтверждает, что никакие переговоры с ним невозможны. Что он до сих пор в бункере, время от времени лжет и верит в обман реальностью. "Мы не воюем с украинским народом. Киевом руководит неонацистский режим. Не мы начали эту войну, а Запад – лжец", – сказал Путин, когда ему аплодировал переполненный Кремлевский зал.

Речь Путина перед нацией – это фактически фестиваль обещаний для открытия кампании в преддверии предстоящих президентских выборов, отмечается в статье. В своем ежегодном обращении Путин заявил, что Россия приостанавливает свое участие в соглашении о сокращении стратегических ядерных вооружений (СНВ).

Китай имеет мирный план для Европы. Фактически, его адресатами являются страны Глобального Юга, говорит польское медиа. Главный внешнеполитический советник Си Цзиньпина Ван И прибыл в Москву для обсуждения инициативы "политического урегулирования кризиса в Украине". Это уже увидели европейские дипломаты.

Немецкая пресса указывает на символическое значение визита Джо Байдена в Киев. Поддержка Украины, оскорбление Владимира Путина, обращение к союзникам и предупреждение Китая. Кроме того, рассказывается, как люди президента США скрывали свои планы посетить Киев. Впервые в истории американский президент посетил другую страну, которая находится в состоянии войны и не контролируется американскими войсками. Путешествие Джо Байдена сопровождалось особыми мерами безопасности.

"Я верю, что виновники военных преступлений будут привлечены к ответственности", – заявил президент Европейского совета Шарль Мишель. Он отметил, что поражение Украины не может быть вариантом, это означало бы более хрупкую Европу и менее безопасный и менее стабильный мир.

Также говорится, что глава МИД Венгрии Петер Сиярто посещает Минск и переговаривает с Пекином о мире в Украине.