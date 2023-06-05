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Путин сделал временный выбор в игре со своими приближенными - дипломат Бессмертный

5 июня, 2023 понедельник
22:02
Война с Россией

Роман Бессмертный, дипломат, чрезвычайный и полномочный посол Украины в Республике Беларусь (2010-2011), отметил, что система управления российской армией находится в руках фюрера-шизофреника, доводящего ситуацию до того, что устраивает "собачьи бои" в своем окружении и возвышается над ними

Об этом он рассказал в эфире Еспресо.

"Конфликт Пригожина и российского военного руководства вокруг фюрера – это характерная и типичная вещь для тоталитарных режимов. Это всего-навсего битва за близость к телу первого лица. Шойгу и компании удалось оттолкнуть Пригожина и еще больше ввязать его в такие процессы, что ЧВК Вагнера фактически сейчас находится в минимально сформированном количестве в результате боев на территории Украины. Очевидно, что для Пригожина участие в информационной войне за доступ к Путину – это задача номер один. Отсюда можно объяснить его медийную активность. Принципиальное влияние Пригожина на линию фронта или на действия генштаба вооруженных сил РФ менее чем минимальны", - прокомментировал дипломат.

Роман Бессмертный отметил, что в последнее время начали делать заявления из Чечни и Кадыров, и Делимханов и другие.

"Очевидно, что Путин в игре своих приближенных сделал выбор, скорее временный. Суета, которая происходит вокруг Путина, носит театрально-постановочный характер. Я бы не сказал, что эта ситуация каким-то образом серьезно отразится на линии фронта или боях. А вот для понимания мирового сообщества становится очевиднее и очевиднее, что система управления русской армией находится в руках фюрера-шизофреника, который доводит ситуацию до того, что устраивает "собачьи бои" в своем окружении, над которыми он возвышается. Ему крайне необходимы эти "собачьи бои" "Добавлю, что РДК и легион "Свобода России" тролят эту ситуацию. Все складывается в прекрасную информационно-психологическую операцию, которая разрушает систему информационного поля России. А еще и рейды российских добровольцев показывают, что за всеми этими многозвездным генералами ничего нет, потому что все решается одним человеком, Путиным. Это важные шаги для понимания происходящего в фюрерском Кремле", - сказал Бессмертный.

Украина
Россия
Роман Бессмертный
Владимир Путин
Чечня
Вагнергейт
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