Об этом сообщают российские СМИ.

По словам Путина, находящегося с визитом на Камчатке, об этом во время доклада рассказали в минобороны РФ.

"Я сюда прилетел именно после очередного доклада минобороны о происходящем. Сформированы два корпуса из местных жителей. Они воюют лучше профессиональных военных. Они борются очень мужественно, храбро и результативно", - сказал Путин.

7 августа в украинской разведке заявили, что на оккупированных территориях Донбасса и Луганщины началась новая волна "мобилизации" .

16 августа Институт изучения войны сообщил, что наемники террористических группировок "Л/ДНР" отказываются воевать за пределами Луганской и Донецкой областей.

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