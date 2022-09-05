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Путин сделал циничное заявление о принудительно мобилизованных с оккупированных территориях

5 сентября, 2022 понедельник
14:22
война с Россией

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что принудительно мобилизованные в армию РФ с оккупированных территорий Украины воюют лучше профессиональных военных

Об этом сообщают российские СМИ.

По словам Путина, находящегося с визитом на Камчатке, об этом во время доклада рассказали в минобороны РФ.

"Я сюда прилетел именно после очередного доклада минобороны о происходящем. Сформированы два корпуса из местных жителей. Они воюют лучше профессиональных военных. Они борются очень мужественно, храбро и результативно", - сказал Путин.

  • 7 августа в украинской разведке заявили, что на оккупированных территориях Донбасса и Луганщины началась новая волна "мобилизации" .
  • 16 августа Институт изучения войны сообщил, что наемники террористических группировок "Л/ДНР" отказываются воевать за пределами Луганской и Донецкой областей.

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Россия
Владимир Путин
Донбасс
Херсонщина
Донетчина
Запорожская область
Военные новости
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