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Путин сделал самую высокую ставку на Шойгу и Герасимова, - военный эксперт Черник

23 января, 2023 понедельник
16:39
война с Россией

Петр Черник, военный эксперт, считает, что развязка в противоборстве между башнями Кремля неизбежна

Такое мнение он высказал в эфире Еспресо.

"Пригожин терпит очень серьезное поражение в противостоянии между башнями Кремля. Но я бы не недооценивал этого человека, потому что он достаточно хитрый лис и имеет колоссальный опыт выживания в этих подковерных кулуарных битвах. К тому же не следует забывать, что до 420 тысяч заключенных есть в Российской Федерации, и это очень много, поэтому и дальше будут их вербовать на войну против Украины", - отметил военный эксперт.

Петр Черник указал на интересное событие, которому нужно уделить внимание: есть информация об Африканском континенте, где Центральноафриканская Республика (ЦАР, - ред.) находится во внешнем управлении именно военной компании ЧВК Вагнера и ЦАР предоставила им возможность добывать золото с общим оборотом в пределах года до $1 млрд, а это невероятно много.

"То есть ресурс у Пригожина есть и биться он будет насмерть. Должны понимать, что поражение любой башни Кремля доведет до физической смерти их руководителей, там ставка огромна. Конечно, хорошо, что эти пауки начали между собой смертельный танец, но в общем грубом итоге мы на это не должны обращать внимание. К тому же, возвращение Шойгу и Герасимова в игру означает, что Путин делает наивысшую ставку именно на них. Что-то подобное делал Сталин, когда начальником Генштаба назначал Жукова во время Второй мировой войны. Действительно ставка самая высокая из всех возможных, но думаю, что развязка в противоборстве между башнями также неизбежна. Вопрос только в том, кто и когда нанесет окончательный смертельный удар", - отметил Черник.

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Украина
Россия
Владимир Путин
Валерий Герасимов
Вагнергейт
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