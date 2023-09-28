Путин сделал праздником в РФ день утверждения оккупации украинских территорий
28 сентября президент РФ Владимир Путин установил 30 сентября "днем воссоединения" РФ и оккупированных украинских территорий
Об этом говорится в указе диктатора .
Указывается, что "памятная дата" приурочена к годовщине подписания псевдодоговоров о вхождении "ЛНР", "ДНР", Херсонщины и Запорожской области в состав РФ.
Там отмечено, что так называемое воссоединение оккупированных украинских регионов с Россией основано на "исторической общности народов, проживающих на этих территориях" и якобы является результатом "волеизъявления миллионов людей".
"Закон" вступил в силу сегодня.
Аннексия территорий Украины: что известно
20 сентября 2022 года так называемые "общественные советы" оккупированных Херсонщины и Запорожья приняли решение провести "референдумы" о вхождении этих территорий в состав РФ. Впоследствии о решении провести псевдореферендум заявили террористические организации ЛНР и ДНР.
Все "референдумы" состоялись с 23 по 27 сентября.
Вечером 30 сентября Владимир Путин открыл путь к аннексии территорий Херсонской и Запорожской областей: подписал указы о признании Херсона и Запорожской области "независимыми территориями".
В тот же день глава России подписал "договоры" о "вхождении в состав России" самопровозглашенных "ЛНР" и "ДНР", а также Херсонской и Запорожской областей.
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