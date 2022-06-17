Путин считает Советский Союз "исторической Россией"

Об этом Путин рассказал сегодня на заседании Петербургского международного экономического форума.

"Советский Союз – это что такое? Это историческая Россия. Так получилось, он прекратил свое существование. И, я хочу это подчеркнуть, мы всегда с уважением за новейшую историю относились к тем процессам суверенизации, которые происходили на постсоветском пространстве", - пояснил президент РФ .

Путин заявил, что Россия имеет "братские" отношения с Казахстаном и РФ заинтересована в укреплении подобных отношений: "Кому в голову может прийти портить отношения с Казахстаном?" - спросил глава кремля. Он также дал понять, что российской агрессии в Украине и оккупации Крыма не было бы, если бы отношения были "хорошими" и "партнерскими".

"То же самое было бы с Украиной, абсолютно. Были бы у нас союзнические добрые, просто партнерские хотя бы отношения, в голову бы никому не пришло... И не было бы проблемы, кстати, по Крыму. Если бы соблюдали права людей, проживающих там, русскоязычного населения, с уважением относились бы к русскому языку, культуре, ну, в голову никому не приходило бы".

Путин также сказал, что Украина "пришла" в Российскую империю только с тремя областями: "Украина пришла в Российскую империю с тремя территориями фактически - Киев и Киевская область, Житомир, Чернигов, вот и все".

17 июня президент США выразил убеждение, что руководитель РФ приказал бы своим войскам двигаться дальше, если бы Запад стоял в стороне и не помогал останавливать его в Украине.

В тот же день российский президент заявил , что не угрожает миру ядерным оружием, но готов его применить в случае угрозы суверенитету.

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