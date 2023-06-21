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OPINION

Путин считает Орбана легальным хозяином Закарпатья

Сергей Таран
21 июня, 2023 среда
14:02
Мнение

А венгерский премьер давно делает вид "отца нации" и показывает, как он защищает венгров, где бы они ни были

Путину вздумалось продемонстрировать, кого именно он признает легальным хозяином Закарпатья, и потому отдал 11 граждан Украины родом из Закарпатья в руки Орбана.

И Орбан охотно согласился сыграть в эту схему. Ведь он уже давно притворяется "отцом нации" и показывает как он защищает венгров, где бы они ни были.

Защищает их даже если они граждане других стран. Особенно, если они граждане стран-соседей, где ему до сих пор болят фантомные боли границ Австро-Венгрии.

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Например, граждане Украины, которая на поле боя защищает европейскую цивилизацию, в том числе Венгрию, от российского нашествия.

Кстати, не факт, что освобожденные граждане Украины именно венгры по этническому происхождению. Но факт, что они закарпатцы. Поэтому для Орбана от схемы двойная выгода - и будто "своих" венгров освободил, и о своей претензии на Закарпатье исподтишка руками Путина заявил.

Конечно, хорошо, что 11 украинских граждан не находятся в российском плену. Но Орбану поднимать свою значимость за счет воюющей окровавленной Украины и подыгрывать геополитическим фантазиям Путина о несуществовании Украины в нынешних границах — это нужно быть еще тем негодяем!

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Об авторе. Сергей Таран, политолог

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