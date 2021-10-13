Путин считает опасным увеличение поставок газа через украинскую ГТС

Об этом Путин заявил на пленарном заседании форума "Российский энергетический неделю", сообщают российские СМИ.

"И что мы сейчас наблюдаем? Началась постепенная откачка из подземных хранилищ газа в Украину операторами частными, в том числе иностранными операторами", - сказал Путин.

Путин также заявил, что Россия готова увеличивать поставки газа в случае наличия соответствующих заявок. При этом он добавил, что увеличение поставок через украинскую ГТС может быть опасным.

По словам Путина, "износ ГТС Украины составляет около 80-85%, для того чтобы сохранять или увеличивать прокачку, нужно привести эту систему в нормальное состояние".