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Путин считает, что в войне время на его стороне, - разведка Эстонии

8 февраля, 2023 среда
13:27
Мир

Президент России Владимир Путин убежден, что время на его стороне в войне против Украины, поскольку оно располагает достаточными ресурсами для подпитки своей военной машины

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на отчет службы внешней разведки Эстонии.

"Путин тянет время, считая, что Украина и Запад истощатся раньше России", - говорится в докладе, в котором также сказано, что, по убеждению Путина, он сможет бомбами заставить Украину сесть за стол переговоров.

В отчете говорится, что хотя РФ вряд ли достигнет "качественного скачка" в своей способности вести войну, а президент страны-агрессора не остановится, несмотря на неудачи в первый год вторжения. Ключевым фактором для России является ослабление поддержки Украины со стороны союзников, таких как США и НАТО.

Эстонская разведка отмечает, что правительство Путина не демонстрирует признаков слабости и способно развернуть инструменты "пропагандистского империализма", даже несмотря на то, что российских военных стратегов неожиданно застали врасплох способность Украины защищать себя и масштабы санкций США и Европейского Союза.

В документе раздельно рассматривается потенциальная постпутинская Россия. Как отмечено, в ней не существует ни одной значительной группировки, которая разделяла бы демократические ценности, за власть борются "радикальные" фракции, среди них - Евгений Пригожин и Рамзан Кадыров.

При этом эстонские разведчики называют авторитарный режим Путина Советским Союзом 2.0, в котором на горизонте "нет нового Горбачева, не говоря уже об Ельцине".

"Российская элита все больше озабочена тем, что Путин "с ума сошел, но большинству из них не хватает мужества сделать реальные шаги к переменам", - говорится в отчете.

  • 8 февраля в Bloomberg заявили, что РФ планирует подорвать поддержку Украины в Европе через фейковые СМИ. Россия создает ложные титульные страницы, имитирующие визуальный стиль европейских сатирических журналов, чтобы атаковать Украину и президента Владимира Зеленского.
Новости
Владимир Путин
Эстония
война с Россией
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