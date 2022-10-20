Об этом он рассказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Путин считает, что холод и зима – это его оружие против нас. И что им он склонит нас к каким-то решениям, к прекращению наступления и освобождению наших территорий", - сказал Николай Волохов.

Командир подразделения разведчиков Terra считает, что эта российская армия несет значительные потери и неудачи с наступлением холода.

"Но на самом деле зима заставит его воинов отступать и задуматься весь русский народ, для чего они вообще сюда полезли и осознать, что для них ничем хорошим это не кончится. Это уже ничем хорошим не кончается. Поэтому скажу, что для них все довольно плохо", – добавил он.

В РФ начали создавать информационные условия для того, чтобы оправдать полное отступление своих солдат с правого берега Днепра и потерю Херсона .

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