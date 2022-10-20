Путин считает, что холод – это его оружие против нас, но на самом деле зима заставит его войско отступить, - командир подразделения разведчиков
Командир подразделения разведчиков Terra Николай Волохов (Абдула) отметил, что у российского диктатора Владимира Путина большие надежды на холодную зиму, которая якобы поспособствует проигрышу украинских военных на поле боя
Об этом он рассказал в эфире телеканала "Еспресо".
"Путин считает, что холод и зима – это его оружие против нас. И что им он склонит нас к каким-то решениям, к прекращению наступления и освобождению наших территорий", - сказал Николай Волохов.
Командир подразделения разведчиков Terra считает, что эта российская армия несет значительные потери и неудачи с наступлением холода.
"Но на самом деле зима заставит его воинов отступать и задуматься весь русский народ, для чего они вообще сюда полезли и осознать, что для них ничем хорошим это не кончится. Это уже ничем хорошим не кончается. Поэтому скажу, что для них все довольно плохо", – добавил он.
- В РФ начали создавать информационные условия для того, чтобы оправдать полное отступление своих солдат с правого берега Днепра и потерю Херсона .
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