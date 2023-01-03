Об этом в эфире Эспрессо заявил военный эксперт и полковник ВСУ Владислав Селезнев.

"До начала полномасштабной войны многие эксперты думали, что для Путина неприемлемыми потерями будет 10-12 тыс. человек. Буквально на днях я услышал информацию, что если такими темпами россияне будут терять своих чмобиков и наемников из ЧВК Вагнера, до цифры в 200 тыс. человек. дойдут где-то поближе к середине лета", - сказал он.

По мнению эксперта, это вполне возможно, потому что Путин не учитывает потери своего войска.

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"Он пытается выторговать время и считает, что мобилизованные станут оружием победы. Именно поэтому эксперты говорят о перспективе массированной атаки оккупантов на трех направлениях - восточном, южном и северном (Киевщина). Это не решит проблемы Путина. В этой войне он уже проиграл. Нет мотивации, смысла в этой войне для российской оккупационной армии. Украинские Силы обороны слаженно и рационально действуют, чтобы выполнить задачу - уничтожить российскую армию и вычистить землю от оккупантов в землях 1991 года", - подытожил Селезнев.

Министр обороны Украины Алексей Резников обратился к военнообязанным россиянам с предупреждением о закрытии властями РФ границ для мужчин в начале января и проведении новой волны мобилизации.